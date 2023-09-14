أكدت مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي أمس الأربعاء حرصها الدائم والمتواصل على دعم جهود الفتاة والمرأة في مجالات العلوم محليا وعربيا وعالميا وخلق أجواء تفاعلية لتعزيز نظم ابتكار أكثر شمولية تزدهر فيها جهود المرأة العلمية.



جاء ذلك في تصريح صحافي لرئيسة جائزة ابتكار ومسابقة الشرق الأوسط للمخترعات والمبتكرات (مي ون) الشيخة نبيلة سلمان الصباح عقب مشاركتها ممثلة لمبرة السعد في المؤتمر العلمي الـ25 للمرأة الذي عقد أخيرا في آيسلندا وإعلان الفائزات في جائزة المنظمة العالمية للمخترعات والمبتكرات (جلوبل ون).



وأكدت الشيخة نبيلة الصباح التعاون الوثيق بين المبرة والمنظمة لتطوير أداء المرأة العربية وإيصالها إلى العالمية، مضيفة أن معالجة التحدي المستمر المتمثل في نقص تمثيل المرأة في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات أمر حيوي للنهوض بالمجتمعات.



وقالت إن تعزيز المشاركة الكاملة والهادفة للمرأة في تلك المجالات يعزز الازدهار والنمو الاقتصاديين في جميع أنحاء العالم، مشددة على ضرورة العمل نحو بناء قواعد تصل إلى خلق مجتمع علمي تقبل فيه المرأة على ممارسة العمل البحثي والتقني بما ينسجم مع روح العصر وتحدياته.



ولفتت إلى دور المبرة في تعزيز التواصل بين نساء الوطن العربي لتطوير أفكارهن الإبداعية وتدريبهن على تطوير مشاريعهن الإبداعية وصقل مهارتهن من خلال عقد اللقاءات العلمية والدورات التدريبية وورش العمل لإيصال النساء العربيات إلى العالمية ليكن رائدات أعمال محترفات.



وأشارت إلى دور المبرة أيضا في تقديم نماذج متميزة تدفع بعجلة العلوم والتكنولوجيا لتحقيق حلم التنمية علاوة على دعم الابتكارات والاختراعات عبر مسابقة ابتكار التي انطلقت من المحلية لتشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجائزة (مي ون).



وبينت الشيخة نبيلة الصباح أن جائزة (مي ون) تعمل على تشجيع البحث العلمي والابتكار والاختراع وتمكين النساء في مجال المعرفة وتعزيز دورهن في الابتكار وريادة الأعمال، لافتة الى أن الجائزة تعتبر نافذة للمرأة العربية للوصول إلى العالمية وتحقيق أهدافها المتمثلة في تقديم حلول علمية لمجابهة التحديات.



وثمنت الكلمة الافتتاحية المتلفزة للملتقى الذي استمرت فعالياته يومين تحت شعار (النساء.. الحلول والاستدامة) لراعية الملتقى حرم رئيس آيسلندا أكدت خلالها مدى الحرص على دعم المرأة في المجالات العلمية والبحثية.



وأعلنت الشيخة نبيلة فوز مريم الغافري من دولة الإمارات العربية المتحدة بجائزة تقديرية خاصة للمثابرة المتميزة والالتزام القادر على التأثير على الحياة لعام 2023 وهي الفائزة بالجائزة الذهبية والجائزة الإبداعية لشبكة الشرق الأوسط للمخترعات والمبتكرات (مي ون).



وأشارت إلى فوز لاهو كيتا من فرنسا بجائزة (جلوبل ون) للمخترع البلاتيني الشامل وفوز البروفيسور دوناتيلا تيرميني من إيطاليا بالجائزة الذهبية المزدوجة وفوز كريستين بلين من الدنمارك بجائزة الابتكار الذهبية المزدوجة التعليمية.



يذكر انه تم تأهيل الفائزات من جائزة (مي ون) لسنة 2023 لجائزة (جلوبل وان) وهن د.تاهيري جعفري من ايران الفائزة بالجائزة الفضية ونهى الميع من الكويت الفائزة بالجائزة البرونزية ووفاء عبيدات من مملكة البحرين الفائزة بالجائزة البرونزية.