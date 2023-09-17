أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان قرارا بعدم فرض شراء علب أو قناني الماء المعبأ في المطاعم والمقاهي.



ونص القرار على:



مادة أولى: لا يجوز للمطاعم والمقاهي أن تفرض على المستهلك شراء علب أو قناني الماء المعبأ عند طلب أي نوع من أنواع الطعام أو الوجبات الغذائية.



مادة ثانية: على المطاعم والمقاهي أن تقدم للمستهلك - بناء على طلبه - الماء الذي تزوده وزارة الكهرباء والماء للمطعم أو المقهى.



مادة ثالثة: يلتزم المطعم والمقهى بوضع مرشح (فلتر) خاص للماء الذي يقدم للمستهلك، وذلك وفقا لاشتراطات الجهات الرسمية بشأن جودة الماء وتركيب المرشح.



مادة رابعة: يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا القرار.



مادة خامسة: على كافة المسؤولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.