نظام أمن المعلومات في قطاع خدمة العملاء قوي جداً ولا يمكن لأحد اختراقه

حصّلنا 230 مليون دينار تقريباً منذ بداية العام المالي في أبريل حتى 10 الجاري

قريباً افتتاح مكتب خدمة العملاء في «غرب عبدالله المبارك» ويليه «المطلاع»



دارين العلي



أعلن الوكيل المساعد لقطاع خدمة العملاء في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالتكليف م. فلاح المطيري عن عزم الوزارة افتتاح مكتب خدمة العملاء في مطار الكويت الدولي «T5» خلال الأيام القليلة المقبلة أسوة بمكاتب المطار في «T1» و«T4».



وقال المطيري في تصريح للصحافيين ان هذه المكاتب تشهد إقبالا على دفع مستحقات الوزارة قبل السفر من قبل الوافدين ممن عليهم مديونيات، لافتا الى أنه في حال وجود أي مشكلة بدفع الفواتير يتم التعامل معها في تلك المكاتب قبل السفر. وأكد أن نسب التحصيل ارتفعت بشكل كبير بعد الربط مع وزارة الداخلية وربط السفر بدفع مديونيات الوزارة من قبل المقيمين، مشيرا إلى أن خطة القطاع في هذا الصدد تم تنفيذها بنجاح، إضافة إلى ذلك ربط إنجاز أي معاملة للمقيم بدفع المديونية أيضا، ومن هذه المعاملات استخراج رخص القيادة وتجديد الإقامة وغيرها من الخدمات الأخرى وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية.



وفي سياق متصل، لفت المطيري إلى أن ان مكاتب شؤون العملاء منتشرة في جميع المناطق بالمحافظات الست وتقدم خدماتها للعملاء من المواطنين والمقيمين، موضحا ان الوزارة مستمرة في افتتاح العديد من المكاتب خلال المرحلة المقبلة لاسيما في المناطق الجديدة اذ يتم حاليا تجهيز مكتب شؤون العملاء في منطقة عبدالله المبارك وكذلك العمل على افتتاح مكتب بمنطقة المطلاع وذلك تيسيرا على العملاء من المواطنين في هذه المناطق وتوفير الوقت والجهد بالنسبة لهم.



وشدد المطيري على انه وإلى جانب ذلك تقوم الوزارة بتوفير عدد كبير من خدماتها الكترونيا حيث يقدم مكتب شؤون المستهلكين نحو 90% من خدماته الكترونيا.



وفي سياق آخر، أكد المطيري أن نظام أمن المعلومات في قطاع خدمة العملاء قوي جدا ولا يمكن لأحد اختراقه، وما حدث بالنسبة للعصابة التي ألقي القبض عليها أن اعضاءها دخلوا مبنى الوزارة بطريقة غير شرعية وحاولوا الدخول إلى النظام بطريقة خاطئة، وحاليا قضيتهم في النيابة وجار التحقيق بها. وحول تحصيل مديونية الوزارة من الجهات الحكومية، قال المطيري ان الوزارة خاطبت جميع الجهات في الدولة لتسديد ما عليها من مديونيات، وقام البعض منها بتسديد ما عليها، لافتا إلى أن الوزارة حصلت من بداية العام المالي 1 ابريل 2023 حتى 10 سبتمبر الجاري 230 مليون دينار تقريبا ونسعى خلال العام الحالي إلى تحصيل المديونية كاملة. وردا على سؤال حول العدادات الذكية، قال المطيري إن المرحلة الأولى من مشروع العدادات الذكية انتهت بنجاح وحاليا الوزارة في طور طرح المرحلة الثانية وتسير بحسب الخطة الموضوعة لها، وتوقيع العقد سيكون عقب الترسية.