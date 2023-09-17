بشرى شعبان



ثمّن المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري بادرة دولة الفلبين لحل أزمة العمالة مع الكويت بما يخدم مصلحة البلدين. واعتبر الشمري، في تصريح لـ«الأنباء»، أن المبادرة الفلبينية هي دعوة الى الحوار لإنهاء كل التباينات في وجهات النظر بين الجانبين، وبما يسهم في إعادة الثقة والعمل على التنظيم وإصلاح كل الأخطاء السابقة والسلبيات التي أدت إلى تدهور العلاقات بين البلدين الصديقين في الجانب العمالة في القطاع المنزلي والأهلي، والذي أدى إلى خلل في سوق العمل لاسيما في جانب العمالة المنزلية الى جنب خلل في بعض الانشطة بالقطاع الاأهلي.



ورأى الشمري أن هناك العديد من الأسباب التي تدعو إلى الاسراع في حل الأزمة الحالية قبل نهاية العام الحالي، ومن ابرزها: تصدر العمالة الفلبينية النسائية العمالة المنزلية، حيث تحتل المركز الاول بأعداد عمالتها النسائية بما يزيد على 50%‎ من إجمالي العمالة المتواجدة بالكويت حاليا وفق آخر إحصائية رسمية بما يزيد على 195 ألف عاملة منزلية.



كذلك، فإن ارتفاع أسعار العمالة الفلبينية يعود إلى مستوى ثقافة لدى العمالة والحاصلة على مستوى تعليمي جيد لا يقل عن التعليم الثانوي والدبلوم وغالبا يكون تعليما جامعيا، الى جانب تميزهم المهني بالعمل وحصولهم على دورات تدريبية في مجال العمل المنزلي، الأمر الذي جعلها العمالة المفضلة لدى الأسر الكويتية الى جانب إجادتها اللغة الانجليزية.



هذا بالإضافة إلى خدمات العمالة المنزلية الفلبينية المتميزة في التعامل مع الأطفال ورعاية كبار السن وعدة جوانب أخرى إيجابية بالمقارنة بالعمالة من الجنسيات الأخرى المختلفة.





