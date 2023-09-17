عبدالحميد الخطيب



استطاعت فرقة «Remi Panossian Trio» الفرنسية- والتي يطلق عليها البعض «RP3»- وهي واحدة من الفرق الموسيقية المميزة في مجال «الجاز»، أن تجذب الجمهور الكويتي بطريقة تواصلها الفريدة والديناميكية في أداء الموسيقى، وسحرته بمعزوفاتها التي تجمع بين التقنية الحديثة والابتكار الفني، وذلك خلال الحفل الذي أقامه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، مساء الخميس الماضي، على خشبة مسرح عبدالحسين عبدالرضا بالسالمية، ضمن أنشطة مهرجان «صيفي ثقافي 15».



تتكون الفرقة من الثلاثي: ريمي بانوسيان (عازف البيانو)، ماكسيم ديل (الباص غيتار) وفريدريك بيتيبغيه (الدرامز)، والذين قدموا خلال الحفل مجموعة متنوعة من المعزوفات الموسيقية، بدءا من الأعمال التقليدية وصولا إلى التجارب الموسيقية المعاصرة، وتميز أداؤهم بالتناغم الرائع والقدرة على التعاون والتفاعل المتبادل أثناء العزف.



وعبر قائد الفرقة ريمي بانوسيان، في كلمة سريعة، عن سعادته بالتواجد في الكويت ولقاء الجمهور فيها، موجها الشكر للمجلس الوطني على الدعوة للمشاركة في «صيفي ثقافي»، ليقدم الثلاثي بعد ذلك مجموعة منتقاة من أعمال الفرقة الموسيقية، مثل: «Full buddah»، «Wisteria Forever»، «Monkey chicken»، «Junkie babies»، «Morning smile»، «Elbow sun»، «vengeance Tardi»، «Purple soul»، «Shikiori»، «think one thing»، وكان أداؤهم حماسيا ومبهجا يجمع بين اللحن العذب والتأثيرات الإلكترونية الابداعية.



يذكر انه مسرح عبدالحسين عبدالرضا استضاف قبل حفل فرقة «RP3»، ليلة موسيقية لعازف القانون التركي أيتش دوغان، وقدم خلالها عددا من الألحان الشرقية والغربية، وأيضا حفلا فنيا رائعا لفرقة مدرسة السريشتي الهندية، والتي أمتعت الجمهور باستعراضات فريدة من الرقص الكلاسيكي الهندي.