وجه النائب عـبدالله فهاد سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان نص على ما يلي:



بما أن الشركة المساندة للعمل الجمركي بمرافق الإدارة العامة للجمارك تحصل رسوم خدمات على جميع الشحنات والبريد حين وصولها من الخارج مما يعد مخالفة للقرار رقم 94 لسنة 2020 الصادر من الإدارة العامة للجمارك والمستند على القانون رقم 42 لسنة 2013 (اتفاقية كيوتو)، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما السند القانوني لتحصيل رسوم على الشحنات القادمة من الخارج التي تقل قيمتها عن 100 دينار كويتي من الشركة المساندة للعمل الجمركي؟



2 - صورة من العقد المبرم بين الإدارة العامة للجمارك والشركة المساندة للعمل الجمركي.



3 - ما الخدمات المقدمة من الشركة المساندة للعمل الجمركي؟



وما نسبة إنجاز الخدمات المقدمة من الشركة؟



4 - كم عدد الشكاوى المقدمة من المواطنين على الشركة المحصلة للرسوم الجمركية؟



وما الإجراءات المتخذة في هذا الشأن؟ مع تزويدي بصورة من المستندات الدالة على ذلك.



5 - هل طبقت الشروط الجزائية على الشركة المساندة للخدمات الجمركية عند إخلالها بأي بند من بنود العقد المبرم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بصور من المستندات الدالة على ذلك.