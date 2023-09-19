



التقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على هامش أعمال اجتماعات الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.



وأكد سموه التزام الكويت بسياستها الخارجية الراسخة وثوابتها المبدئية القائمة على مساندة جهود الأمم المتحدة والسعي الدائم للتوصل إلى سلام عادل وشامل في مختلف القضايا الإقليمية والدولية.



وقال سمو رئيس مجلس الوزراء إن الكويت حرصت طوال العقود الماضية على المشاركة بشكل فعال ونشط في مختلف المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة ودعم جهودها في مختلف المجالات، مشيدا بالدور البارز الذي يضطلع به الأمين العام للأمم المتحدة في تعزيز التعاون الدولي وتطوير عمل المنظمة.



إلى ذلك، جدد المجلس الوزاري الخليجي الدعوة للعراق الى اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية المترتبة على حكم المحكمة الاتحادية العليا وما تضمنه من حيثيات تاريخية غير دقيقة خارج السياق بشأن الاتفاقية الكويتية- العراقية لتنظيم الملاحة البحرية في «خور عبدالله»، والتي تم التصديق عليها من قبل الجانب العراقي عام 2013 وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة. وأكد المجلس، خلال الاجتماع التنسيقي السنوي على هامش أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن 833.



وكان وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله قد أحاط المجلس الوزاري بحيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا العراقية بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في «خور عبدالله».



