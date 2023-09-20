هل توجد لدى وزارة التربية خطة توعوية وتثقيفية لتجنب وقوع الشباب في تعاطي المخدرات؟

ما نسبة المواطنين والمقيمين المتهمين في قضايا الاتجار أو التعاطي منذ 2015 حتى تاريخ ورود السؤال؟

وجه النائب د. محمد المهان سؤالا إلى وزير الصحة د. أحمد العوضي جاء كالتالي: إن الشباب هم قادة المستقبل، والقلب النابض في البلاد، وعلى الدولة الاستثمار في هذا المستقبل، كما عليها وعلى منظمات المجتمع المدني، والمدارس والجامعات والأندية الرياضية ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية التدخل لمواجهة آفة المخدرات هذا الخطر الجسيم الذي يهدد المجتمع، وحيث تشكل المخدرات الكيميائية الجديدة بمختلف أنواعها تحديا كبيرا لخطورتها ولتفشيها في أوساط المراهقين والشباب بشكل متزايد، ويتطلب هذا الخطر خطة متكاملة بمشاركة جميع جهات الدولة للعمل على تحجيم هذه الآفة الخطيرة على المجتمع.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما دور وزارة الصحة في مكافحة انتشار المخدرات بين الشباب؟



2 - كم عدد الحالات التي تقلت علاجا بمصحات ومستشفيات الوزارة أو المصحات والمستشفيات الخاصة اثر تعاطي المخدرات بأنواعها منذ 2015/1/1 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟



3 - كم عدد حالات الوفيات التي تسببت بها المخدرات بجرعات زائدة أو تأثرا بتعاطي المخدرات منذ 2015/1/1 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟



4 - هل لدى الوزارة خطة لإنشاء مصحات علاجية لمدمني المخدرات؟



كما وجه النائب د.محمد المهّان سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.عادل المانع جاء كالتالي:



إن الشباب هم قادة المستقبل، والقلب النابض في البلاد، وعلى الدولة الاستثمار في هذا المستقبل، كما عليها وعلى منظمات المجتمع المدني، والمدارس والجامعات والأنديــــة الرياضية ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعــــة والمرئية التدخل لمواجهة آفة المخدرات، هذا الخطر الجسيم الذي يهدد المجتمع، وحيث تشكل المخدرات الكيميائية الجديدة بمختلف أنواعها تحديا كبيرا لخطورتها ولتفشيها في أوساط المراهقين والشباب بشكل متزايد، ويتطلب هذا الخطر خطة متكاملة بمشاركة جميع جهات الدولة للعمل على تحجيم هذه الآفة الخطيرة على المجتمع.



لــــذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما دور وزارة التربية في مكافحة انتشار المخدرات بين أبنائنا الطلبة؟



2 - هل توجد لدى وزارة التربية خطط توعوية وتثقيفية مدروسة وحديثة لتجنيب وقوع الشباب في تعاطي المخدرات بسن مبكرة واستيعاب طاقاتهم بما هو مفيد لهم؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بها.



ووجّه النائب د.محمد المهّان سؤالا إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد جاء كما يلي:



بعد أن قرعت الجرائم الخطيرة والدخيلة على المجتمع الكويتي أجراس الخطر لتزايدها من ناحية، وتغير أنماط ارتكابها من ناحية أخرى، حذرت مصادر أمنية وقانونية من أن جرائم القتل والسلوك العدواني والسرقات كان من سببها إدمان المخدرات، وقد أصبحت الكويت مستهدفة من مافيا جلب وتهريب المواد المخدرة أكثر من أي وقت مضى.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما دور وزارة الداخلية في مكافحة انتشار المخدرات بين الشباب؟



2 - ما نسبة المواطنين والمقيمين المتهمين في قضايا الاتجار أو التعاطي منذ 2015/1/1 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟



3 - ما السبب الرئيسي في ظاهرة انتشار المخدرات؟ وما الإجراءات المتخذة للقضاء على جذور هذه الظاهرة بعد تحديد سببها؟



4 - ما الحل الجذري الحاسم لدرء هذه السموم عن المجتمع ووقايته من شرورها؟



5 - كشف بعدد قضايا المخدرات والخمور منذ 2015/1/1 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع بيان النشاط الذي كان محورا للاتهام في هذه القضايا (جلب - تصنيع - اتجار - ترويج - تعاط ... إلخ).



6 - هل لدى الوزارة خطة لإنشاء مراكز توعوية وثقافية للقضاء على هذه الآفة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بها.



كما وجه النائب د.محمد المهان سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان جاء كالتالي:



إن الشباب هم قادة المستقبل، والقلب النابض في البلاد، وعلى الدولة الاستثمار في هذا المستقبل، كما عليها وعلى منظمات المجتمع المدني، والمدارس والجامعات والأنديـــة الرياضية ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعــــة والمرئية التدخل لمواجهة آفة المخدرات هذا الخطر الجسيم الذي يهدد المجتمع، حيث تشكل المخدرات الكيميائية الجديدة بمختلف أنواعها تحديا كبيرا لخطورتها ولتفشيها في أوساط المراهقين والشباب بشكل متزايد، ويتطلب هذا الخطر خطة متكاملة بمشاركة جميع جهات الدولة للعمل على تحجيم هذه الآفة الخطيرة على المجتمع.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما دور وزارة الدولة لشؤون الشباب في مكافحة انتشار المخدرات بين الشباب؟



2 - هل توجد لدى الوزارة خطط توعوية وتثقيفية مدروسة وحديثة لتجنيب وقوع الشباب في تعاطي المخدرات بسن مبكرة واستيعاب طاقاتهم بما هو مفيد لهم؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بها.