وجّه النائب مهند الساير سؤالا إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي نص على ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما أسباب نقص أدوية الأطفال في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية خلال السنتين الماضيتين؟ وهل مازال نقص الأدوية مستمرا؟



2 - ما أسباب النقص في مخزون المضادات الحيوية لدى مخازن إدارة المستودعات؟ وهل أُجري تحقيق مع أحد رؤساء الأقسام في إدارة المستودعات الطبية؟ في حال الإيجاب يرجى تزويدي بصورة عن محاضر التحقيق وما انتهى إليه من توصيات أو قرارات والمستندات الدالة على ذلك إن وجدت.



3 - التدرج الوظيفي لرئيس القسم المحال للتحقيق بسبب نقص المضادات الحيوية.



4 - نمى إلى علمي وجود لجنة بالمستودعات الطبية معنية بالجرد اليومي على الأدوية والتأكد من وجود اكتفاء لسد الاحتياج لـ 6 أشهر، فهل ثبت تقاعس اللجنة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب هل أحيل أعضاؤها للتحقيق؟ وهل وقعت عقوبات على رئيس اللجنة؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك إن وجدت.



5 - عطفا على البند السابق، هل أعيد تشكيل اللجنة بقرار من الوكيل المساعد؟ وهل صدر قرار منكم برفض إعادة تشكيلها وإلغاء القرار؟ حال الإجابة الإيجاب يرجى إفادتي بالأسباب.



6 - هل رفعت مذكرة إفادة بشأن تقاعس رئيس قسم التحقيقات الطبية في عرض الملفات على لجنة البت والترسية التي تعقد بصورة دورية واستثنائية بالحالات العاجلة؟ وفي حال الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن، وفي حال النفي يرجى إفادتي بالأسباب.



7 - ما أسباب قيام الوزارة بالتعاقد المباشر مع بعض شركات الأدوية؟ وما قيمة تلك التعاقدات لآخر 3 سنوات من تاريخ ورود السؤال؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.