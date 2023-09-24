وجه النائب ماجد المطيري سؤالا الى وزير الصحة د. أحمد العوضي جاء كما يلي:



وفقا للإحصائيات الرسمية بالكويت تتصدر إحصائيات مرضى السكر والحوادث المرورية التقارير الرسمية الأمر الذي أدى إلى ارتفاع عدد مرضى الأطراف الصناعية بسبب حالات البتر لأطرافهم وحاجتهم للأطراف الصناعية التي من شأنها تأهيلهم مرة أخرى للانخراط بالمجتمع ومزاولة مهام حياتهم اليومية بكل يسر وسهولة، هذا وقد وردت إلينا العديد من الشكاوى من مرضى الأطراف الصناعية تخص مركز الأطراف الصناعية بوزارة الصحة والذي يعد المركز الوحيد المسؤول عن هذه الشريحة الكبيرة من المرضى.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما أسباب عدم توفير اللوازم الطبية والمستهلكات الخاصة بمرضى الأطراف الصناعية مند عام 2020 حتى تاريخه مما أدى إلى وجود قوائم انتظار طويلة لتسليم المرضى من مستحقي أطرافهم الصناعية؟



2 ـ ما أسباب تعطل أغلب معدات وأجهزة مركز الأطراف الصناعية وعدم تجديدها أو صيانتها لخدمة المرضى؟



3 ـ متى بني مركز الأطراف الصناعية بالوزارة وبدأ العمل به، وما خطط الوزارة لتطويره وتوسعة مبانيه لخدمة الأعداد المتزايدة من مرضى الأطراف الصناعية كل عام؟



كما وجه سؤالا إلى وزير التعليم العالي د.عادل المانع جاء كما يلي:



بما يتعلق بانتخابات الهيئة الإدارية لاتحاد طلبة جامعة الكويت.



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ هل حددت جامعة الكويت موعد انتخابات الهيئة الإدارية لاتحاد طلبة جامعة الكويت بناء على مراسلات من الهيئة التنفيذية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من إعلان انتخابات الهيئة الإدارية والجهة المناطة بنشر هذا الإعلان وصفتها لاتخاذ هذا الإجراء.



2 ـ ما السند القانوني لقيام الهيئة التنفيذية لدى جامعة الكويت باعتماد المراسلات والقرارات الصادرة بشأن تحديد مواعيد الانتخابات؟



3 ـ المركز القانوني للجنة المشرفة على هذه الانتخابات.