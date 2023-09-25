عاطف رمضان



رصدت إدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة محاولات من البعض باتجاه رفع الأسعار بطرق مصطنعة بما يخالف قوانين وقرارات الوزارة، حيث تمكنت «الرقابة» من ضبط إحدى شركات بيع الأجهزة الإلكترونية والتي لها عدة أفرع تقوم ببيع احد أجهزة الهاتف المحمول بقيمة 900 دينار مستغلة رغبة الناس في اقتنائه وعدم نزوله للسوق المحلي رسميا، علما أن سعره 460 دينارا كما ذكرت «الشركة المصنعة».



وحذرت «التجارة» الشركات ومحلات بيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية بأنها ستحيل إلى النيابة كل من يستغل رغبة الناس في اقتناء أجهزة الاتصالات الحديثة ورفع سعرها ارتفاعا مصطنعا استغلالا لعدم نزوله رسميا للسوق المحلي تنفيذا للمادة الثانية من قانون رقم 10 لسنة 1979.