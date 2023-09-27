قدم النواب د.محمد المهان ود.مبارك الطشه وفهد بن جامع وحمد العبيد ومحمد هايف اقتراحا بقانون بإنشاء مركز متخصص لعلاج وتأهيل ذوي الإعاقة الذهنية والإدراكية والتوحد، وجاء الاقتراح كالتالي:



المادة الأولى: ينشأ مركز متخصص لعلاج وتأهيل ذوي الإعاقة الذهنية والإدراكية والتوحد بجميع أنواعه خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.



المادة الثانية: تلتزم بلدية الكويت بتخصيص الأرض اللازمة لهذا المشروع بالتنسيق مع وزارة الصحة والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والجهات الأخرى المعنية، وتخصص ميزانية خاصة لإنجاز المركز وتسليمه إلى وزارة الصحة.



المادة الثالثة: يخصص المركز لعلاج وتأهيل ذوي الإعاقة الذهنية والإدراكية والتوحد بجميع أنواعه ويعمل على:



- تشخيص الحالات وتقييم قدراتها المعرفية والمهارات السلوكية.



- إعداد الخطة الفردية الشاملة والمناسبة بالتنسيق مع الأسرة.



- مواجهة القصور الجسدي والوظيفي واللغوي من خلال مداخلات تستهدف الحد من تفاقم القصور.



- تنمية المهارات الذهنية والإدراكية والسلوكية من خلال إجراءات مناسبة.



- تنمية مهارات الاستقلالية في تنفيذ النشاطات الشخصية والاعتماد على الذات.



- تنمية السلوك الاجتماعي المقبول وتعزيز التفاعل مع الآخرين بما يعزز الثقة والانفتاح.



- تطوير المهارات الأكاديمية والمعرفية بوسائل إيضاح ومعينات مثيرة للانتباه.



- توفير أنشطة الترفيه والترويح والرياضة والفنون والموسيقى.



- تمية الوعي الديني والتدريب على ممارسة الشعائر الدينية.



- تطوير التواصل اللغوي وتصحيح عيوب النطق.



- تعديل السلوك والإرشاد بالتعاون مع فريق العمل.



- تشجيع التفاعل مع الأقران والمحيطين والأسرة.



المادة الرابعة: تتولى وزارة الصحة توفير الأجهزة والتقنيات العلاجية والتأهيلية والمعدات والخبراء والمختصين من ذوي الكفاءة العالية للتعامل مع ذوي الإعاقة الذهنية والإدراكية والتوحد بجميع أنواعه.



المادة الخامسة: يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 3 أشهر من تاريخ صدوره.



المادة السادسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريد الرسمية.



وجــــاءت المذكــــرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإنشاء مركز متخصص لعلاج وتأهيل ذوي الإعاقة الذهنية والإدراكية والتوحد كما يلي:



انطلاقا من الدستور الذي كفل الرعاية الصحية لجميع المواطنين والقانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يشكل رعاية وتأهيل أصحاب الإعاقات المختلفة عبئا ثقيلا على المريض وأسرته نظرا لكلفته العالية داخليا ولعدم وجود مستشفيات وعيادات تخصصية ومختصين يجيدون التعامل معهم من الناحية الطبية والنفسية الأمر الذي يدفع أولياء الأمور إلى إرسال أبنائهم لمراكز تخصصية تأهيلية خارج البلاد.



لذلك كان من الملائم بل من الضروري رعاية المرضى من ذوي الإعاقة من خلال إنشاء مركز متخصص لعلاج وتأهيل ذوي الإعاقة الذهنية والإدراكية والتوحد بجميع أنواعه.



وجاء هذا الاقتراح بقانون لتحقيق هذه الغاية حيث نصت المادة الأولى على إنشاء مركز متخصص لعلاج وتأهيل ذوي الإعاقة الذهنية والإدراكية والتوحد بجميع أنواعه خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.



ويلزم القانون في مادته الثانية بلدية الكويت بتخصيص الأرض اللازمة لهذا المشروع وبالتنسيق مع وزارة الصحة والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والجهات الأخرى العنية، وتخصص ميزانية خاصة لإنجاز المركز وتسليمه إلى وزارة الصحة.



ويوضح القانون في مادته الثالثة مهام المركز في تشخيص الحالات وتقييم قدراتها وإعداد الخطة الفردية الشاملة المناسبة بالتنسيق مع الأسرة ومواجهة القصور الجسدي والوظيفي واللغوي من خلال مداخلات تستهدف الحد من تفاقم القصور وتنمية المهارات الذهنية والإدراكية والسلوكية ومهارات الاستقلالية في تنفيذ النشاطات الشخصية والاعتماد على الذات وتطوير السلوك الاجتماعي والمهارات الأكاديمية والمعرفية وتعزيز التفاعل مع الآخرين وتوفير نشاطات الترفيه والترويح والرياضـــــة والفنــون والموسيقى وتمية الوعي الديني والتدريب على ممارسة الشعائر الدينية وتطوير علاقات التواصل اللغوي وتصحيح عيوب النطق وتعديل السلوك والإرشاد بالتعاون مع فريق العمل وتشجيع التفاعل مع الأقران والمحيطين والأسرة.



وأكد القانون في مادته الرابعــة على أن تتولى وزارة الصحـــة توفير الأجهزة والتقنيات العلاجية والتأهيلية ويدعم بالخبراء والمختصين من ذوي الكفاءة العالية للتعامل مع ذوي الإعاقة الذهنية والإدراكية والتوحد بجميع أنواعه، على أن يقوم الوزير المختص بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وذلك في المادة الخامسة.