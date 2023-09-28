أحمد مغربي



قررت شركة البترول الوطنية الكويتية رفع سعر بنزين ألترا بنسبة 19% بما قيمته 40 فلسا ليصبح 250 فلسا لليتر الواحد، اعتبارا من أول أكتوبر المقبل على أن يستمر العمل بهذا السعر حتى 30 ديسمبر 2023.



يأتي ذلك قياسا إلى سعره السابق الذي كان محددا عند 210 فلسا لليتر الواحد والذي استمر العمل به من 1 يوليو 2023 حتى 30 سبتمبر الجاري.



وقالت شركة البترول الوطنية إنه تم تثبيت سعر البنزين الممتاز والخصوصي والديزل والكيروسين من دون أي تغيير، وذلك وفقا لما تم اعتماده من قبل لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة.