وجه النائب عبدالله فهاد 7 أسئلة إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي، جاء السؤال الأول منها كالتالي: تضمن تقرير ديوان المحاسبة بشأن الرقابة على أعمال وزارة الصحة مخالفات عدة تتعلق بوجود كميات كبيرة من الأدوية والمستهلكات الطبية منتهية الصلاحية في مخازن المستودعات الطبية بمنطقة صبحان وفي المستشفيات والمراكز الصحية، دون اتخاذ الوزارة الإجراءات الجادة لاستبدال تلك الأدوية والمستهلكات من الشركات الموردة، مما أدى إلى استمرار ارتفاع رصيد تلك الأدوية والمستهلكات خلال السنة المالية 2021/2022، وبلغ قيمة ما أمكن حصره منها ما جملته 6.844.281.000 دينار، مما يعد هدرا للمال العام. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - كشوف مفصلة بأصناف الأدوية والمستهلكات الطبية منتهية الصلاحية في مخازن المستودعات الطبية وكمياتها.



2 - هل اتخذت الوزارة الإجراءات اللازمة لاستبدال تلك الأدوية والمستهلكات من الشركات الموردة؟



3 - هل اتخذت الوزارة جميع الإجراءات اللازمة للحد من الهدر في المال العام الناتج عن انتهاء صلاحية الأدوية والمستهلكات الطبية دون استخدامها؟



4 - ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضبط الجوانب الفنية والقانونية في التعاقدات المبرمة مع الموردين بما يكفل تلافي هذا الهدر مستقبلا؟



وجاء السؤال الثاني كما يلي:



أشار تقرير ديوان المحاسبة بشأن الرقابة على أعمال وزارة الصحة، إلى تضخم رصيد حساب الديون المستحقة للحكومة والبالغ 34.435.974.000 دينار في 31/3/2022، كما أشار التقرير إلى تضخم رصيد حساب الديون المستحقة على الحكومة والبالغ 147.032.493.000 دينار في 31/3/2022، نتيجة تدني معدلات التحصيل وبقاء غالبية تلك الديون منذ سنوات مالية سابقة مقيدة على الشركات والأفراد دون تحصيل أي منها خلال السنة المالية 2021/2022.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - بيان شامل ومفصل بالمديونيات المستحقة للوزارة على الشركات والأفراد.



2 - بيان شامل ومفصل بالمديونيات المستحقة على الوزارة للشركات والأفراد.



3 - ما أسباب تقاعس الوزارة عن تحصيل تلك المبالغ المستحقة لخزينة الدولة بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (1243) لسنة 2017؟ وجاء السؤال الثالث كما يلي:



تضمن تقرير ديوان المحاسبة بشأن الرقابة على أعمال وزارة الصحة عدة مخالفات تتعلق بوجود حركة صرف للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية بالعديد من الأجنحة العلاجية دون وجود وصفات طبية لها أو وفق وصفات طبية غير مستوفاة بياناتها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما إجراءات الوزارة بشأن تداول مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها لدى الجهات المرخص لها بذلك؟



2 - هل يتم التأكد والتدقيق من قبل الوزارة على الوصفات الطبية التي يتم بموجبها صرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية؟



وورد السؤال الرابع كما يلي:



تضمن تقرير ديوان المحاسبة بشأن الرقابة على أعمال وزارة الصحة مخالفات عدة تتعلق بضعف نظم الرقابة الداخلية على الأدوية والمستلزمات الطبية البالغ جملة اعتماداتها في السنة المالية 2021/2022 ما قيمته 490.000.000.000 دينار، وعدم تفعيل الآليات الرئيسية للرقابة والمتابعة لتلك المواد بأغلب المستشفيات والمراكز الصحية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما الإجراءات المتعبة من الوزارة في الرقابة على تداول المواد والمستحضرات المخدرة لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية؟



2 - كيف يتم التخلص من الكميات المتبقية من الوصفات الطبية التي تحتوي على المواد والمستحضرات المخدرة؟



وجاء السؤال الخامس كما يلي:



تضمن تقرير ديوان المحاسبة بشأن أعمال وزارة الصحة مخالفة جسيمة بشأن تكرار صرف مكافأة الأعمال الممتازة لبعض الموظفين بالوزارة مما ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق بلغت قيمتها نحو 236.300.000 دينار بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2010 بشأن مكافأة الخدمات الممتازة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - الكشوف المعتمدة الكاملة لصرف مكافأة الأعمال الممتازة للعاملين بالوزارة.



2 - ما الآلية المعتمدة لدى وزارة الصحة في تقييم الموظفين؟



3 - كم عدد الموظفين الذين حصلوا على مكافأة الأعمال الممتازة أكثر من مرة؟ مع بيان أسباب ذلك.



4 - ما إجراءات الوزارة نحو استرداد المبالغ التي صرفت لبعض الموظفين دون وجه حق؟



ونص السؤال السادس على ما يلي:



تضمن تقرير ديوان المحاسبة بشأن الرقابة على أعمال وزارة الصحة بلوغ نسبة إشغال المخازن 100% من الطاقة الاستيعابية في تخزين الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المخازن التابعة لإدارة المستودعات الطبية في صبحان والمستغلة من قبل الوزارة، مما ترتب عليه تأجيل استلام 980 شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية الموردة من الشركات المتعاقدة مع الوزارة خلال السنة المالية 2021/2022.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - هل وفرت الوزارة مخازن احتياطية بديلة مستوفية لجميع الاشتراطات والمعايير المطلوبة؟



2 - هل تأجيل استلام 980 شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية تسبب في أزمة نقص الأدوية التي تشهدها البلاد حاليا؟



3 - قائمة كاملة بالأصناف التي تم تأجيل استلامها، وهل توجد بدائل لها في الصيدليات المركزية والعامة والخاصة؟



وجاء السؤال السابع كما يلي:



تضمن تقرير ديوان المحاسبة وجود عدد كبير من الوصفات الطبية الرسمية المخصصة لأدوية المؤثرات العقلية بلغ عددها 29 وصفة معتمدة في صيدلية أحد المراكز مختومة بختم الأطباء ومعدة للصرف (فارغة) دون تعيين محتوياتها وحملت أرقاما تبدأ من الرقم المسلسل (0512621) إلى (0512650) في محضر ضبط مخالفات إدارة التفتيش رقم (22 ضم 731) المؤرخ في 20/6/2021، مما قد يعرض تلك الأدوية ذات الخطورة للتلاعب أو الاختلاس.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - كشف بأسماء الأطباء المسؤولين عن اعتماد تلك الوصفات.



2 - ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن تلك الواقعة؟



3 - هل صرفت أدوية المؤثرات العقلية بموجب تلك الوصفات؟ ومن المسؤول عن صرفها؟



4 - هل اتخذت الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن تلك الحالة والتحقق من مدى سلامة الأختام المذكورة واختصاصها بالأطباء ذوي الصلة؟