أعلنت الفنانة السورية جيني إسبر عن تواجدها كعضو لجنة تحكيم في مسابقة ملكة جمال الكون «Miss Universe»، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي في «انستغرام» صورة لها وعلقت: «لو نظرت إلى الوجود بعين التفاؤل لرأيت الجمال منتشرا في جميع مخلوقاته، يشرفني أن أكون أحد لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال الكون»، وتفاعل عدد كبير من محبيها ومتابعيها مع الخبر متمنين لها التوفيق والنجاح.



من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني، انتهت جيني قبل مدة من تصوير دورها في بطولة «عزك يا شام» للمخرج رشاد كوكش، وإنتاج «أشرف غروب»، وأكد صناع العمل أن المسلسل يقدم البيئة الشامية بطريقة مختلفة، ويضم على قائمة أبطاله مجموعة من النجوم منهم: فايز قزق، سعد مينه، وفاء موصللي، محمد حداقي، صباح بركات وآخرون، بينما من المرجح أن يتم عرض العمل خارج سباق موسم دراما رمضان.