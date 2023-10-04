عبدالعزيز الفضلي



أعلن وكيل وزارة التربية بالتكليف سعود الجويسر عن تطبيق الاختبار الوطني الموحد للقبول في بعثات وزارة التعليم العالي اعتبارا من العام الدراسي الحالي 2023/2024م. وقال الجويسر في كتاب وجهه لوكيل التعليم العام «يطيب لي ان أتقدم لكم بخالص التحيات وأصدق الامنيات بالتوفيق والسداد، كما يسرني ان أعرب عن تقديري لجهودكم الطيبة وعطائكم المتميز».



بالإشارة الى كتاب وزارة التعليم العالي وكتاب الامانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة بشأن تطبيق نظام الاختبارات الوطنية الموحدة لقياس القدرات ليكون معيارا أساسيا وضروريا كمرحلة اولية لخريجي المرحلة الثانوية كشرط للتقديم على خطة بعثات وزارة التعليم العالي للعام الدراسي 2024/2025. لذا يرجى التكرم بالعلم والعمل على الاخطار والتعميم بصورة عاجلة على جميع المدارس الثانوية الحكومية بتطبيق الاختبار الموحد للعام الدراسي 2023/2024، علما بأنه سيتم الاعلان عن تاريخ عقد الاختبارات الموحدة لاحقا.