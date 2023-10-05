تطرح شركة ناشئة مقرها مدينة سياتل الأميركية، مدعومة من بعض المستثمرين في شركة (بيياند ميت)، أول قهوة خالية من الحبوب في العالم في إطار سعيها لخفض الأثر البيئي لهذا المشروب الشهير.



ولفت هذا الابتكار انتباه المستثمرين، الذين ضخوا 51.6 مليون دولار في شركة (أتومو كوفي)، أملا في أن يحقق مشروبها الجديد نجاحا كبيرا مع المستهلكين.



والمشروب مصنوع من أطعمة ذات قيمة غذائية عالية ومكونات معاد تدويرها لتحاكي قوام القهوة.



وتقول شركة «أتومو» إن قهوتها الباردة الخالية من الحبوب تقلل انبعاثات الكربون بنسبة 93% وتستخدم مياها أقل من القهوة العادية بنسبة 94%. وصنفت مجلة «تايم» المشروب بأنه ضمن أفضل 200 اختراع في عام 2022.



وتستهدف شركة أتومو المقاهي في البداية بدلا من المتاجر وسلاسل الأسواق التجارية الكبرى وستبيع البن المحمص بسعر 20.99 دولارا للرطل مقابل ما بين 10 إلى 14 دولارا يدفعها المقهى الأميركي العادي لنفس الكمية.



ومع ارتفاع درجات الحرارة في العالم، تواجه مزارع البن تحديات وتتسبب في تدمير الغابات بحثا عن مناخ أكثر برودة. وتعد إزالة الغابات ثاني سبب رئيسي في تغير المناخ بعد حرق الوقود الأحفوري. وأظهرت دراسات أنه بحلول عام 2050 قد تصبح نصف الأراضي المستخدمة حاليا في زراعة حبوب البن غير منتجة بسبب تغير المناخ.