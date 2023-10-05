وجه النائب متعب العنزي سؤالاً إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب محمد العيبان، قال في مقدمته إن "مزاولة الأنشطة التجارية حق اعتباري للجميع لمن تتوافر فيه الشروط ، كذلك لا يجوز فتح أو تملك أية منشاة بقصد الاشتغال بالتجارة أو مزاولة مهنة أو حرفة إلا بعد الحصول على تراخيص في هذا الشأن من وزارة التجارة والصناعة ".

على ضوء ما تقدم يرجى الافادة وتزويدنا بالآتي:

1- ما الأنشطة والرخص التجارية الموقوف اصدارها للمواطنين ؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرار الوقف ؟

2- ما اسباب وقف هذه الانشطة ؟

3- هل تم رفع الحظر عن هذه الأنشطة موقتًا خلال السنوات العشر الماضية ؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب هل كان هناك اعلان برفع الحظر عن هذه الأنشطة ؟

4- هل اصدرت الوزارة تراخيص تجارية للأنشطة الموقوفة خلال السنوات العشر الماضية؟ واذا كانت الاجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بعدد التراخيص واسباب اصدارها .