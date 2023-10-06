ما الأنشطة المطروحة للاستثمار على المدى القصير والمتوسط والطويل لأراضي «التأمينات»؟

هل كان بالفعل هناك هجوم على الأنظمة الخاصة بوزارة التجارة وهل توجد أنظمة أمنية للتصدي؟

ما إستراتيجية هيئة الاتصالات واستعدادها للتصدي لأي تهديد أو هجوم سيبراني أو مخترق؟

هل أعلن عن المناصب الشاغرة لتسمية ملاحق المكاتب الصحية في الخارج وما اختبارات التقدم؟



وجه النائب فهد المسعود سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.سعد البراك، جاء كما يلي:



قامت مؤسسة البترول الكويتية بعمل استراتيجية طويلة الأمد لإنتاج الكويت من البترول والمواد الهيدروكربونية وبما أن دقة هذه الاستراتيجية تنعكس سلبا أو إيجابا على ميزانية الدولة المستقبلية وجميع الخطط المستقبلية للدولة سواء كانت مشاريع خدمية أو تنموية أو بشرية.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما آخر استراتيجيتين قامت مؤسسة البترول الكويتية باعتمادها لإنتاج البترول للكويت؟ الرجاء تزويدي بنسخة تفصيلية منهما مع ذكر الأسس التي بنيت عليها الاستراتيجية والمشـــاريــع المـطـلـوبـــة لتحقيقها؟



ما الفروقات التفصيلية بين الاستراتيجيتين؟ وسبب وجود الفرق بين آخر استراتيجيتين؟



2 - هل هناك تأخير في تنفيذ هذه المشاريع؟ وما أسباب التأخير، إن وجدت؟



3 - مــا حقـيـقـــة وجـــود تأخير في استكشاف وإنتاج البترول من المناطق البحرية؟



إذا كانت الإجابة بنعم، الرجاء تزويدي بالأسباب مع توفير المستندات المطلوبة؟ كذلك ما أسباب تأخير إنتاج كل من النفط الثقيل بمنطقة شمال الكويت والنفط الخفيف بمنطقة السالمي (كراع المرو، إلخ) مع توفير جميع المستندات والمراسلات المطلوبة؟



4 - مـا الطاقة الاستيعابية للتكريـــر (الـمـصـافـــــي) الموضوعة بالاستراتيجيتين لـمـؤسـســة الـبـتــــرول الكويتية؟ وما الفرق بين الاستراتيجيتين، إن وجد؟ وأسبابه التفصيلية مع ذكر جميع المشاريع المرتبطة بها؟



5 - ما الطاقة الاستيعابية للبتروكيماويات الموضوعة بالاستراتيجيتين لمؤسسة البترول الكويتية؟ وما الفرق بين الاستراتيجيتين، إن وجد؟ وأسبابه بالتفصيل مع ذكر جميع المشاريع المرتبطة بها؟



6 - من الجهة المسؤولة بمؤسسة البترول الكويتية لعمل الاستراتيجية؟ ومن يقوم باعتمادها والموافقة عليها؟ مع تزويدي بنسخة من جميع الاعتمادات؟ في حال فشل تحقيق الاستراتيجية، هل قامت المؤسسة بمحاسبة المسؤولين المباشرين على الاستراتيجية؟ إذا كانت الإجابة بلا، الرجاء تزويدي بالأسباب؟



7 - فيما يخص الاستراتيجية قصيرة المدى ومنذ تسلم الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، ما الإنتاج الموضوع بالاستراتيجية قصيرة المدى؟ وما الواقع الذي تم إنتاجه؟ وما الفروقات؟ وما الأسباب لتلك الفروقات؟ وهل تم وضع حلول لزيادة الفروقات؟



كما وجه المسعود سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع، جاء كما يلي:



نمى الى علمي أن هناك بعضا من موظفي وزارة التربية لم يحصلوا على الترقيات المستحقة لهم، وقُدمت كتب تظلم للوزارة على هذا الموضوع، ولم يكن هناك أي إنصاف في حقهم.



لــذا يـرجـــى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - كم عدد التظلمات التي تسلمتها الوزارة بخصوص هذا الموضوع؟ يرجى تزويدي بكشف بالتظلمات وأسماء المتظلمين.



2 - كم عدد الوظائف الشاغرة في الوزارة؟ وهل يوجد متقدمون من داخل الوزارة لهذه المناصب؟ مع تزويدي بالتقارير المتعلقة بالوظائف الشاغرة.



3 - هل سبق الرد من الوزارة على هذه التظلمات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجي تزويدي بصورة ضوئية من الردود.



4 - هل توجد مدارس فيها أكثر من رئيس قسم في التخصص ذاته؟



5 - هل تأكدت الوزارة من عدم وجود متقدمين كويتيين أو من أبناء الكويتيين أو الخليجيين من داخل الكويت قبل البت في التعاقد مع الدول الخارجية؟



6 - ما شروط اختيار المرشحين لمناصب الموجهين ورؤساء الأقسام؟



7 - توفر الدولة سكنا للمعلمات والمعلمين، حيث تُوفر مباني سكنية بإيجار وعقود بين ملاك العقارات ووزارة التربية وبعد إقرار بدل السكن الذي وفرته الدولة لهم، ما تكلفة إيجار تلك المباني وعددها؟ وما عدد المعلمين والمعلمات الذين خرجوا بعد زيادة بدل السكن؟ وبعد التعاقد مع المعلمين الجدد، هل ستكون هناك عقود إيجار للمباني الجديدة؟ وهل توجد ميزانية لهذه التعاقدات؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من عقود الإيجار الخاصة بهذه العقارات.



8 - مـــا معـايـيـــر اختيار المعلمين الوافدين للتدريس في مدارس الكويت؟ وما سنوات الخبرة المطلوبة ليتم قبول المعلم للتدريس؟ وكم تبلغ التكاليف المادية للجان المنعقدة في الخارج لاختيار المعلمين؟



9 - ما مقدار الصرف على بعض المشروعات الإنشائية في وزارة التربية وبعض الأنواع الخاصة بالمشاريع التطويرية الواردة ضمن مشاريع خطة التنمية؟ وما الأسباب والمعوقات التي تحول دون الصرف على بعض المشاريع لاسيما خلال العام الدراسي؟



وسأل المسعود وزير المالية فهد الجارالله بالتالي:



لا شك أن الاستثمار في الأراضي الحكومية له مردود إيجابي لزيادة الايرادات والمنفعة للمتقاعدين، وبعد أن أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د.سعد البراك البدء في إجراءات تحويل ملكية 3 أراض الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بقيمة 2.5 مليار دينار، وتقسم هذه الأراضي على ثلاثة مواقع، وهي كالتالي: 51.000م2 في المرقاب، و706.000م في الري، و85.500 في العقيلة، تناهز قيمتها 2.5 مليار دينار ودعما للمتقاعدين من خلال تعزيز المركز المالي والاقتصادي للمؤسسة وضمانا لاستدامتها.



لـذا يـرجــى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - هل توجد دراسة جدوى بمساحة الأرض وموقعها وكيفية استثمارها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من الدراسة والجهة التي أجرتها، وما التحليل الاقتصادي للتكلفة والعائد الاستثماري بالأرقام ما يسمى (Cost/Benefit Analysis)؟



2 - ما الأنشطة المطروحة للاستثمار على مدى قصير ومتوسط وطويل؟



3 - ما الاستراتيجية التي تنبني على أساس SWOT؟



4 - هل ستدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هذه الأراضي مباشرة أم من خلال نظام الـ (Build Operate Transfer) أو بالتفاوض outsourcing؟



5 - مــا الـجـهـــة الـتـــي ستباشر إدارة هذه الأصول الاستثمارية؟ يرجى تزويدي بمؤهلات أعضائها وسيرتهم الذاتية وخبراتهم في هذا المجال.



6 - هل يوجد قانون أو قرار ينظم الاستثمار؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من كل الدراسات والقوانين والقرارات ذات الصلة.



كما وجه النائب فهد المسعود سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان جاء كما يلي:



نظرا لأهمية وجود أنظمة الحماية لأمن المعلومات التي تضمن استمرارية الأعمال دون تقصير في مصالح الدولة، لاسيما الحيوي منها، وما تداولته الأخبار بتوقف موقع وزارة التجارة والصناعة عن تقديم الخدمات بسبب هجوم من مخترق للأنظمة الرقمية.



لـــذا يـرجـــى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - هل كان هناك بالفعل هجوم من مخترق عالمي للأنظمة الخاصة بالوزارة؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب، متى تم هذا الاختراق والهجوم؟ وكم استغرقت فترة التصدي له والتعامل مع الثغرات الأمنية لوقف الهجوم؟



2 - هل توجد أنظمة أمنية للدفاع والتصدي لأي هجوم؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، هل يتم تحديث أنظمة الدفاع أولا بأول؟



3 - ما إجراءات التعافي من الهجوم؟



4 - ما حجم الأضرار التي لحقت بالأنظمة الوزارية؟ وما مدى تأثيرها المباشر على المصلحة العامة؟ يرجى تزويدي بتفاصيل الأضرار وكيفية معالجتها والتعافي منها.



5 - ما حجم الخسائر المادية جراء هذا الهجوم؟



6 - ما الإجراءات المطلوبة لضمان عدم تكرار مثل هذه الهجمات وتقليل الأضرار لأقل درجة ممكنة؟



ووجه المسعود سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، جاء كما يلي:



أسست الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات عام 2014 لتتولى مسؤولية الإشراف على قطاع المعلومات والاتصالات وحماية مصالح المستخدمين ومزودي الخدمة في الدولة. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما استراتيجية الهيئة واستعدادها للتصدي لأي تهديد أو هجوم سيبراني أو مخترق للأنظمة من خارج البلاد؟



2 - هل توجد خطوة لتحديث أنظمة الدفاع والارتقاء بأنظمة الحماية؟



3 - كيف اختُرقت أنظمة وزارتي المالية والتجارة والصناعة دون الوزارات والهيئات الأخرى؟



4 - ما الإجراءات التي سبق للهيئة اتخاذها لضمان عدم تكرار أي نوع من الهجوم أو التهكير لتفادي الأضرار الناجمة بسببه؟



5 - ما الإجراءات المتبعة لاستعادة المعلومات والأنظمة بعد الهجوم؟



كما وجه المسعود سؤالا إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي جاء كما يلي:



أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي قرارات في شأن تسمية ملاحق المكاتب الصحية الكويتية في الخارج.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - هل أُعلن عن هذه المناصب الشاغرة؟ وما معايير الاختيار؟



2 - كيف أُعلن عن هذه المناصب؟ وما كيفية التقدم والترشيح لهذه المناصب؟



3 - صورة ضوئية من اختبارات التقدم لهذه المناصب، والسيرة الذاتية للمتقدمين ونوع الأسئلة التي طرحت على المتقدمين.