مفرح الشمري



الفن هو مسؤولية اجتماعية في الأساس قبل أن يصبح أحد أوجه الترفيه، والفنان الحقيقي لا ينسى دوره الإنساني تجاه المجتمع، من هذا المنطلق لبى كل من الفنان القدير جاسم النبهان والفنان د.طارق العلي دعوة أسرة ادارة رعاية المسنين بقطاع الرعاية الاجتماعية ممثلة بالوكيل المساعد للدار حمد صالح الخالدي على المشاركة في الحفل الختامي لأنشطة اليوم العالمي للمسنين تحت شعار «رضاهم جنة» والذي سيقام الأحد المقبل بقاعة سلوى الصباح تحت رعاية وحضور وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح.



وحرص الفنانين جاسم النبهان وطارق العلي حضور الاجتماع التنسيقي لهذا الحفل وإجراء بروفة خفيفة للمشهد التمثيلي الذي سيجسدانه في الحفل والذي يتمركز حول الخدمات التي تقدمها ادارة رعاية المسنين وذلك بحضور «الأنباء» وأسرة ادارة رعاية المسنين الوكيل المساعد حمد الخالدي ومراقب الإدارة جاسم الدالوي وأحمد الخالدي وفهد التميمي.