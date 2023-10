ياسر العيلة



الفنان والمخرج محمد أكبر من الفنانين الشباب الذين يحرصون على تقديم أعمال فنية هادفة تحظى بثقة واحترام الجمهور الكويتي بمختلف فئاته، لما يقدمه من افكار تحترم عقول المشاهدين وتتناسب مع عادات وتقاليد أهل الكويت. وتميز أكبر بشكل خاص في تقديم مسرحيات مستوحاة من قصص عالمية حققت نجاحا كبيرا في الخارج، ومنها على سبيل المثال لا الحصر مسرحية «أليس» التي قدمها قبل عامين وحازت الاعجاب وقتها ليعيد التجربة من جديد من خلال عمل استعراضي ضخم يستحق المشاهدة يحمل عنوان «The Mother Of Rapunzel» بتقنيات وتجهيزات حديثة.



وعن هذا العمل تحدث الفنان الموهوب محمد اكبر بطل ومخرج ومؤلف العمل لـ«الأنباء» قائلا: مسرحية «The Mother Of Rapunzel» من اعدادي واخراجي، مستوحاة من احداث القصة العالمية التي تحمل نفس الاسم، أعدت صياغتها بشكل مسرحي وبطريقة تناسب عاداتنا وتقاليدنا.



وأكمل: بشكل عام أحب تجارب المسارح والقصص العالمية، وسبق لي ان قدمت من قبل مع «قروب» المسرحية الفنانة الكبيرة باسمة حمادة والفنانة رهف غيتارا مسرحية «أليس»، وان شاء الله مسرحيتنا «The Mother Of Rapunzel» او «والدة رابونزل»، التي ستعرض بداية من 2 نوفمبر المقبل على مسرح سينما الاوبرا بالسالمية، تنال اعجاب الجمهور، خاصة انها استعراضية غنائية وتحمل قصة وفكرة جميلة تناسب كل الاعمار، وتتحدث عن الانسان الذي يستغل الآخرين من اجل مصلحته الخاصة، وكل اهتمامه فقط بالماديات، والسؤال هنا الى اين سيصل؟



وكشف اكبر ان فرقة «شابير» الهندية ستقدم استعراضات العمل بشكل ممتع، مضيفا: يشاركني البطولة كل من باسمة حمادة والفنانة رهف غيتارا وعيسى البلوشي، بالإضافة الى عدد كبير من الفنانين الشباب والجميع يبذلون قصارى جهدهم لتقديم عمل يرضي طموح الجمهور.



الجدير بالذكر ان القصة الحقيقية لفيلم «Rapunzel» الذي تم انتاجه في استوديوهات «والت ديزني» ويعتبر ثاني اعلى كلفة فيلم في التاريخ بميزانية قدرها 260 مليون دولار، تدور احداثه حول أميرة شابة تدعى «رابونزل» ذات شعر سحري طويل، وقضت كل حياتها في برج مرتفع جدا ومعزول وضعتها فيه الأم «جوثيل» التي اختطفتها من القصر عندما كانت صغيرة بعدما عرفت أن القوى السحرية للزهرة تنمو داخل شعر «رابونزل» الذهبي، ولكي تبقى الأم «جوثيل» شابة يجب عليها حبس «رابونزل» في برجها المخفي ومنعها من محاولة قص شعرها، وقضت «رابونزل» حياتها وهي تحلم باللحظة التي تستطيع فيها مغادرة البرج لاكتشاف العالم الخارجي، ولكن عندما يتسلل اليأس إلى قلبها وتفقد الأمل في مغادرة البرج يحدث ما لم يخطر لها على بال وتتوالى الاحداث.