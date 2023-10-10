سماح جمال



عبر الفنان سعود بوشهري لـ «الأنباء» عن اعتزازه وسعادته بالتعاون مع القمم الفنية الكبيرة كالفنانة القديرة سعاد عبدالله، والفنانة القديرة حياة الفهد والفنان القدير محمد جابر والفنان القدير جاسم النبهان.



وتابع قائلا: تعاوني مع الفنانة القديرة حياة الفهد في مسلسل «قرت عينك» كان الدافع وراء مشاركتي في العمل أم سوزان، والمشاهد التي كنت أقدمها معها كنت أحضرها بصورة مختلفة، لأنني أعرف مدى دقتها وحرصها على كل التفاصيل وتركيزها فيها، وكانت حريصة على توجيهنا وتقديم النصائح المهمة التي استفدنا منها الكثير.



وأكمل قائلا: وكذلك الحال مع الفنانة سعاد عبدالله التي تعلمت الكثير من توجيهاتها، فكل هؤلاء القمم كنا نكبر ونحن نشاهدهم واليوم مع توفيق رب العالمين ثم الاجتهاد نعمل معهم ونتعلم.



وحول أسباب تركيزه على الجانب الرياضي، قال: الرياضة اعتبرها أمرا أساسيا لكل إنسان بغض النظر عن مجال عمله، لأن الاهتمام بالجانب الصحي والنفسي لكل إنسان يعتبر أمرا أساسيا، ونحن كفنانين يتطلب منا العمل لمدة تتجاوز 12 ساعة في اليوم وهذا يجعلنا نركز أكثر على جسمنا وصحتنا.



وأكمل قائلا: سعادتي لا توصف عندما أصادف أشخاصا يخبرونني كيف أثرت فيهم وجعلتهم يتوجهون إلى الرياضة والاهتمام بصحتهم وتغذيتهم السليمة، وأن منهم من توقف عن التدخين.



وعن الأسباب التي دفعته لاختيار تحضير الدكتوراه في العلوم السياسية لا تخصص فني كالتمثيل، قال: أرى أن السياسي الناجح هو فنان، وأن الفنان سياسي ناجح كونه يعبر عن قضايا الناس ويوصل أصواتهم. أما السبب الأول لاختيار تخصصي في الدكتوراه فإنه بحكم قوانين الدراسات العليا يجب أن يكون مجال تخصصي للدراسات العليا نفس مجال دراستي الجامعية، والسبب الثاني أن الفن بالنسبة لي هو هواية أحبها وأفرغ فيها طاقتي، ولكنها بعيدة عن مجال دراستي وشهادتي التي اعمل فيها بالفعل.



وتابع قائلا: وشخصيا أرى أن الفنان يجب أن يكون لديه اطلاع ووعي بالمجالات المختلفة في الحياة والعلوم والدراسات وأنه كلما اتسعت مداركه واطلاعه استطاع تقديم ما هو أفضل.



كما أشار بوشهري إلى أنه مازال في مرحلة القراءة للأعمال المعروضة عليه ولم يختر من بينها حتى الآن.