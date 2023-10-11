أعلن فريق «اكسبو 965» للمعارض التراثية الحرفية والمبدعين الكويتيين عن تنظيم معرضه السنوي الخامس خلال الفترة من 22 الى 26 الجاري في صالة أحمد العدواني للفنون في ضاحية عبدالله السالم.



وقال مؤسس الفريق محمد كمال، في مؤتمر صحافي، إن هذا المعرض يأتي برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد ووزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية عبدالرحمن المطيري ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة الشيخ فراس السعود ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.جاسم الاستاد.



وبين ان المعرض يتخلله العديد من الأنشطة والملتقيات المصاحبة على فترتين صباحية من الساعة 8:30 صباحا حتى 12:30 ظهرا ومسائية من 4:30 حتى 10 مساء.



وأشار إلى ان اليوم الأول يشمل افتتاح المعرض والملتقى الشبابي الثالث للتراث والحرف اليدوية الذي يقام على مدى يومين متتاليين تحت عنوان «الاستدامة في التراث والصناعات اليدوية في الكويت بين الأصالة والتجديد».



وأضاف أن فعاليات اليوم الأول تتضمن كذلك محاضرات متنوعة منها محاضرة «دور الفرق التطوعية في الحفاظ على التراث الكويتي ونشره» ومحاضرة أخرى عنوان «اللهجة الكويتية بين الأصالة الحداثة» يلقيها الباحث في اللهجة الكويتية حسين القطان.



وذكر أنه ستقام في الفترة الصباحية ايضا ورش عمل متعددة منها «قوالب المجوهرات» و«تطبيق ألوان المينا الحرارية على صفائح النحاس الأحمر»، فيما تقام في الفترة المسائية محاضرة بعنوان «دور الهيئة العامة للشباب في رعاية الشباب» يلقيها مدير الهيئة بالإنابة مشعل السبيعي.



وأفاد بأن فعاليات اليوم الثاني تتضمن محاضرة «الصناعات الحرفية في قلب الإبداع الصناعي» يلقيها البروفيسور علي النجادة، فيما يقدم الباحث فهد الشمالي «قبسات من تاريخ الكويت» و«صور من تاريخ الكويت» يقدمها فؤاد المقهوي و«دور التدريب في انجاز المشاريع الشبابية» و«توظيف التراث الكويتي والحرف اليدوية في مشاريع تنموية» يقدمها رئيس مجلس إدارة الحاضنة الوطنية علي مبارك.



وأشار كمال إلى أن ورش اليوم الثاني ستشمل «صناعة الألعاب التراثية الكويتية القديمة» و«أسس ومهارات خراطة المسابيح».



وقال ان فعاليات اليوم الثالث ستتضمن الملتقى الثالث لذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين والأيتام وملتقى مدراء المناطق التعليمية والموجهين، أما اليوم الرابع فيعقد للفرق التطوعية المنجزة وملتقى رؤساء الفرق الشعبية، فيما تتضمن فعاليات اليوم الخامس والأخير «الملتقى الخليجي الرابع للتراث والحرف اليدوية».