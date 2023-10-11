عبدالعزيز الفضلي



أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، في اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية المعلمين الكويتية، عن فوز قائمة جمعية المعلمين بالتزكية في انتخابات الجمعية لاختيار رئيس وأعضاء لمجلس الإدارة للدورة النقابية 2023-2025.



وتقدم رئيس مجلس الإدارة حمد الهولي ببالغ الشكر والتقدير لأعضاء الجمعية العمومية على الثقة الكبيرة التي حظوا بها، مؤكدين حرصهم على أن يكونوا بقدر المسؤولية والأمانة لاستكمال ومواصلة الجهود للمحافظة على، على حقوقهم المعلمين والمعلمات وتعزيز مكتسباتهم.



وعاد حمد عدنان إبراهيم الهولي رئيسا لمجلس الادارة للمرة الثانية على التوالي وعضوية كل من:



٭ د.عدنان ناصر محمد الطواري العازمي.



٭ عبدالله محمد هديان العجمي.



٭ عبدالله محمد شافي عبدالله محمد.



٭ نافع سعود شامان الطواله الشمري.



٭ د.عبيد عبدالله محمد العتيبي.



٭ د.فهد فواز راشد الظفيري.



٭ عبدالله عبدالرحمن وادي العنزي.



٭ لافي عبدالله محمد المطيري.



٭ وضحة عايض إبراهيم العتيبي.



٭ طيبة علي عبدالرحيم اسد.