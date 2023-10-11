

سماح جمال



أكدت الإعلامية القديرة أمل عبدالله لـ «الأنباء» أن جديدها عبر أثير إذاعة الكويت، برنامج «سوالف مع أمل عبدالله» الذي يذاع عبر أثير البرنامج العام وتتناول فيه عددا من القضايا الاجتماعية، حيث انتهت من تسجيل حلقات تتحدث عن «بداية العام الدراسي الجديد، تكريم المعلم، معرض الكتاب في الرياض، معرض الكتاب الكويت».



أما بخصوص برنامج «أطياف فنية» الذي يذاع على البرنامج العام كل يوم ثلاثاء، فقالت: انتهيت من تسجيل حلقات عن تاريخ المونولوج في الوطن العربي، الأغاني الفلكلورية في بلاد الشام.



وأضافت: فضلت الانتهاء من تسجيل كل الحلقات قبل سفري في رحلة علاج إلى ألمانيا في نهاية الشهر الجاري.



وحول كتابها الجديد، قالت: كان من المفترض أن أطرح كتاب «تاريخ الفرق الشعبية في الكويت»، ولكن لضيق الوقت وكون الكتاب ما زال يحتاج إلى التدقيق والمراجعة، فهو مشروع كبير وبدأت العمل عليه منذ ثلاث سنوات، فقد فضلت طرح الجزء الأول منه والذي يتناول «تاريخ الفرق النسائية».



وعن السبب وراء اختيارها لهذا الموضوع، قالت: لدي اهتمامات كبيرة بالتراث والفلكلور، وهناك الكثير من الكتب التي تناولت تاريخ الفرق الرجالية ولكن الفرق النسائية لم تحصل على نفس درجة الضوء، وكانت هناك الكثير من المعلومات حول أسماء السيدات اللواتي تولين قيادة الفرق النسائية، والطرق التي كن يتقاضين عليها أجورهن، وكانوا يسمونها «الأنصاب»، مع العلم أن الكثير من الفرق لم تكن تأخذ أجرا بل «النقوط».



من ناحية أخرى، أكدت أن فكرة تقديمها برنامجا عبر المنصات الإلكترونية ليست مستبعدة، وأنها تفكر جديا في تقديم برنامج عبرها، وقالت: الإعلامي في النهاية يهتم بأن يتابعه أكبر عدد ممكن من الجمهور.