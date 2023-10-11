

يشارك الصندوق الكويتي للتنمية في المؤتمر والمعرض العربي للطاقة المياه، الذي انطلقت أعماله أمس في قاعة الهاشمي بفندق راديسون بلو برعاية وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.جاسم الأستاد. وقال الصندوق في بيان له إن المؤتمر الذي تستمر أعماله حتى 12 أكتوبر الجاري تحت شعار «حلول حديثة لمستقبل أفضل»، يحرص على تعزيز مسيرة التنمية في الكويت من خلال خلق حلقة التقاء فعالة بين الاستفادة من استراتيجيات الدول العربية والعالمية مع آخر الأبحاث العلمية، بالإضافة إلى أحدث الحلول الصناعية والتجارية في مجالات الطاقة والمياه.