حنان عبدالمعبود



أكدت رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لولوة الملا على ضرورة الاهتمام بالصحة النفسية، مبينة أن هناك حاجة ملحة لمعرفة المزيد عن الأمراض النفسية، لافتة إلى انه كان هناك نوع من التخوف من الانفتاح على الطب النفسي، وأصبح اليوم أمرا مهما في حياتنا وخاصة مع الضغوط الحياتية المستمرة.



جاء ذلك في تصريح لها على هامش الحلقة النقاشية للتوعية بالصحة النفسية تحت شعار «صحتك أولوية» والتي نظمتها الجمعية أول من أمس بالتعاون مع عيادة د.مريم العوضي للصحة النفسية، ومشاركة عدد من الأطباء والمختصين.



من جانبها، قالت استشارية الطب النفسي د.مريم العوضي: أردنا تذكير الجميع بأهمية الصحة النفسية وتأثيرها على حياتنا ومحيطنا وإنتاجيتنا الحياتية، مبينة أن «الصحة العالمية» كل عام تحتفل بهذا اليوم لتوعية المجتمعات بالصحة النفسية، مشددة على ان هناك ارتباطا قويا بين الصحة النفسية وجسم الانسان، فحينما يتعب العقل يرسل رسائل الى أعضاء أخرى بالجسم فيصاب بمشاكل في الجهاز الهضمي أو الجلد أو المناعة بشكل عام، وحتى الأمراض المزمنة مثل السكري والقلب تتأثر كثيرا اذا ما كانت الصحة النفسية سيئة، مؤكدة انه «لا صحة بدون صحة نفسية». وذكرت العوضي في تصريح لـ «الأنباء» انه ليس من السهل بمجتمعنا ان يتحدث الناس بصراحة عن تجربتهم مع المرض النفسي والذي يمكن أن يتسبب في وصمة بالنسبة لهم، لافتة إلى حضور خمسة من أصحاب التجارب الناجحة ممن تخطوا مرحلة المرض ووصلوا الى ممارسة الحياة بشكل طبيعي، مشيرة ان الطبيب حينما يحاضر كمختص ويكون هناك مريض مر بتجربة علاجية ناجحة، فإننا نوصل رسالتين أولاهما تقليل الشعور بالوصمة في علاج المرض النفسي، والاستماع الى المختصين ومعرفة سبل العلاج. ولفتت إلى ان القلق والاكتئاب من أكثر الأمراض النفسية المنتشرة بالكويت، كما ان اضطرابات المزاج ومنها الاكتئاب والتوتر والعصبية واضطرابات النوم والأكل منتشرة بكثرة، مشيرة الى أن القلق يعد الأكثر انتشارا بنسبة 20% أي ان شخصا بين كل 5 مصاب به، بينما الاكتئاب بنسبة 10 الى 15%، مؤكدة ان منظمة الصحة العالمية بينت أن شخصا بين كل 8 حول العالم يعاني من مرض نفسي، ونحن بالكويت لا نختلف عن باقي البلدان.



بدورها، قالت الطبيبة النفسية د.دلال الحميضي ان الهدف من الفعالية التوعية بالصحة النفسية، وقد اختلف الاحتفال هذا العام عن سابقيه حيث لم نكتف فقط بالمختصين، وإنما شهدت الفعالية حضور مراجعين خاضوا تجربة العلاج النفسي، واعتقد ان هذا الأمر يمثل حافزا أكبر للجميع عن أهمية الصحة النفسية.



من جهتها، أوضحت اختصاصي أول طب نفسي د.مي محمد العاصي أن اليوم العالمي للصحة النفسية يشهد تنظيم أنشطة للتوعية بالصحة النفسية، لافتة إلى ان الوعي في الفترة الأخيرة ارتفع، مستدركة أنه مازالت هناك حاجة أكثر للتوعية بدور الطب النفسي.