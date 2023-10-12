ما إجمالي القدرة الإنتاجية مع الإنتاج الفعلي لكل محطة من محطات الدولة من الماء والكهرباء وما إجمالي الاستهلاك المحلي؟



وجه النائب مهلهل المضف سؤالين إلى وزير المالية فهد الجارالله جاء الأول منهما كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي، مشفوعا بالمستندات:



1 - ما طبيعة العقود المبرمة بين الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركة مستشفيات الضمان الصحي مع شركة عربي القابضة؟ مع تزويدي بصور ضوئية من جميع العقود والقرارات ذات الصلة.



2 - هل توجد نزاعات قانونية بين الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركة مستشفيات الضمان الصحي مع شركة عربي القابضة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى توضيح طبيعة هذه النزاعات وتزويدي بتقرير شامل بجميع التطورات القانونية والمالية والاستثمارية مشفوعا بصور ضوئية لجميع الأحكام القضائية والتأديبية التي صدرت ضد أو لصالح جميع الأطراف المشار إليهم في درجات التقاضي كافة.



3 - هل التزمت شركة عربي القابضة ببنود العقود المبرمة بينها وبين شركة مستشفيات الضمان الصحي والهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية او أي جهة حكومية أخرى ضمن قوانين الاستثمار والشراكة ووفقا لقانون هيئة أسواق المال رقم (7) لسنة 2010؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب أو النفي، فيرجى تزويدي بصور ضوئية من جميع المستندات والإجراءات القضائية والقانونية والتأديبية والمخاطبات الرسمية بهذا الخصوص.



4 - ما أسماء وبيانات ممثلي الهيئة العامة للاستثمار وفقا للبطاقة المدنية في مجلس أو مجالس إدارة شركة مستشفيات الضمان الصحي والصفات الرسمية لهم - إن وجدت - في الهيئة منذ تأسيس الشركة حتى تاريخ ورود السؤال؟ وهل مازالوا يعملون في الهيئة؟ مع تزويدي بالمستندات والقرارات ذات العلاقة.



5 - صور ضوئية من جميع التقارير الرسمية للجهات الحكومية المالكة في شركة مستشفيات الضمان الصحي بشأن شركة عربي القابضة وتنفيذ المشروع أو المشاريع المتفق والمتعاقد عليها مع شركة عربي القابضة، مع تزويدي بالمستندات ذات العلاقة.



6 - ما الدعاوى القضائية أو التظلمات لدى هيئة أسواق المال المرفوعة من شركة عربي القابضة ضد شركة مستشفيات الضمان الصحي والهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؟ مع تزويدي بالمستندات، وجميع الأحكام والقرارات الصادرة في هذا الشأن.



7 - هل هناك ثمة أحكام قضائية أو قرارات تأديبية صادرة من هيئة أسواق المال وفقا للمادة (140) من قانونها لصالح الهيئة العامة للاستثمار ضد شركة عربي القابضة بصفتها الشريك الاستراتيجي في شركة مستشفيات الضمان الصحي بخصوص التزاماتها بسداد قيمة الأسهم المخصصة لها؟ وما الذي اتخذته الهيئة والجهات الحكومية المعنية من إجراءات بخصوص تنفيذ هذه الأحكام القضائية والقرارات التأديبية؟



8 - ما مقدار الأرباح التي حصلت عليها شركة عربي القابضة بصفتها الشريك الاستراتيجي في شركة مستشفيات الضمات الصحي منذ التأسيس حتى تاريخه؟ مع مقارنة ذلك بما حصلت عليه الجهات الحكومية المالكة والمساهمة في الشركة ذاتها عن الفترة نفسها.



9 - ما مقدار المبالغ التي تكبدتها الجهات الحكومية المالكة والمساهمة في شركة مستشفيات الضمان الصحي منذ تأسيس الشركة حتى تاريخه متمثلة في قيمة الأسهم ومصروفات التأسيس والتشغيل لكل جهة حكومية على حدة؟ مع تزويدي بتقارير ديوان المحاسبة التي أعدت في هذا الشأن وكذلك التقارير التي أعدها الديوان عن نشاط الشركة منذ التأسيس حتى الآن.



10 - ما تسلسل تشكيل مجالس إدارة شركة مستشفيات الضمان الصحي حتى آخر تشكيل؟ مع ذكر أسباب التعديلات على كل تشكيل والأسانيد القانونية لها.



11 - هل صدرت أحكام قضائية أو قرارات تأديبية لهيئة أسواق المال في شأن بيع حصة شركة عربي القابضة بصفتها الشريك الاستراتيجي في شركة مستشفيات الضمان الصحي؟ وما الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار في هذا الخصوص حتى الآن؟



12 - هل نفذت شركة عربي القابضة بصفتها الشريك الاستراتيجي في شركة مستشفيات الضمان الصحي جميع التزاماتها المالية والاستثمارية والتشغيلية وفقا للخطة التنفيذية والعقود المبرمة في هذا الخصوص؟



وجاء السؤال الثاني كما يلي:



في ضوء ما ورد في المرسوم رقم 17 لسنة 2017 بشأن عملية التكويت، ووفقا لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11/2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



فيما يخص جميع الشركات الحكومية التي تتبع وزارة المالية:



القسم الأول:



1 - كم بلغت النسبة المئوية لعملية التكويت في هذه الشركات؟



2 - ما معايير اختيار غير الكويتي لشغل الوظيفة؟



3 - هل طبقت قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية وفقا للمرسوم وقرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليهما في المقدمة.



القسم الثاني:



1 - ما آخر تعيين في الوزارة لغير الكويتي لمن يبلغ راتبه أكثر من 1000 دينار؟ مع ذكر أسباب التعيين، وطريقة شغل الوظيفة ومدتها.



2 - كم عدد غير الكويتيين العاملين في الشركات المذكورة؟



3 - كشف تفصيلي يبين أسماء جميع المستشارين غير الكويتيين العاملين لديكم، وذلك على النحو التالي:



أ - الجنسية.



ب - طريقة شغل الوظيفة.



ج - الشهادة العلمية.



د - الراتب أو المكافأة والمزايا المالية.



هـ - المسمى الوظيفي.



و - الأعمال المكلف بها وذلك منذ 1-1-2020 حتى تاريخ ورود السؤال.



4 - كشف تفصيلي مماثل لما ذكر في البند السابق لغير الكويتيين العاملين في الشركات المذكورة ويبلغ راتبهم أكثر من 500 دينار كويتي سواء أكان ذا وظيفة إشرافية أم قيادية وكان تعيينه عن طريق عقد أم بناء على اتفاقية.



كما وجه سؤالين إلى وزير الكهرباء والماء د.جاسم الاستاد جاء الأول منهما كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - هل منح وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تفويضات عامة للمدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية (المكلف)؟



2 - ما السيرة الذاتية للمدير العام المكلف حاليا؟ نمى إلى علمي أن المدير المكلف أحيل إلى لجان تحقيق في آخر سنتين فما مدى صحة ذلك؟ وما نتائج هذه اللجان فيما يخصه؟ وهل أحيل إلى النيابة العامة أو الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) سابقا؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما الأحكام التي صدرت ضده؟ وهل صحيح أن هناك قضايا مازالت منظورة وهو طرف فيها؟



3 - هل وقع المدير العام المكلف في الفترة الأخيرة تنازلات عن حيازات زراعية أو توسعات للحيازات؟



4 - هل توجد عقود لدى أملاك الدولة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فمتى أبرمت؟ وهل لديه تفويض بذلك؟ مع تزويدي بما يفيد ذلك؟



5 - الشهادات العلمية لنواب المدير العام المكلفين وتخصصاتهم.



وجاء السؤال الثاني كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - جدول تفصيلي يبين إجمالي القدرة الإنتاجية مع الإنتاج الفعلي لكل محطة من محطات الدولة من الماء والكهرباء.



(اسم المحطة/ القدرة الإنتاجية (كهرباء)/ الإنتاج الفعلي (كهرباء)/ القدرة الإنتاجية (ماء)/ الإنتاج الفعلي (ماء).



2 - جدول تفصيلي لإجمالي الاستهلاك المحلي خلال فترات الذروة (يونيو - سبتمبر) في السنوات الخمس الماضية (2018-2022).



(السنة/ 2018/ 2019/ 2020/ 2021/ 2022)



(استهلاك الفعلي/ يونيو/ يوليو/ أغسطس/ سبتمبر)



3 - ما إجمالي كمية الأحمال التي تشترى من الشبكة الخليجية شهريا منذ يناير 2021 حتى تاريخ ورود السؤال؟



4 - ما مقدار الزيادة المتوقعة في إجمالي الاستهلاك الكهربي في السنوات الست المقبلة (2024-2030)؟



(السنة 2024/ 2025/ 2026/ 2027/ 2028/ 2029/ 2030)



(الاستهلاك الفعلي (ميجا واط/ساعة) (مقدار الزيادة المتوقعة (%))



5 - كشف تفصيلي بمشاريع الوزارة الحالية والمستقبلية والتي تهدف لزيادة القدرة الإنتاجية للكهرباء والماء يبين تاريخ التعاقد - مدة التنفيذ - الدخول في الخدمة الفعلية المتوقعة.



(رقم العقد/ تاريخ التعاقد/ مدة التنفيذ/ الكمية المتوقعة/ تاريخ الدخول في الخدمة).



كما وجه سؤالا إلى وزير التعليم العالي د.عادل المانع جاء كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



- صورة ضوئية من قرارات الوزارة في شأن لائحة نظام المقررات في جامعة الكويت وصورة ضوئية من هذه اللوائح منذ صدور القانون رقم (29) لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي إلى تاريخ ورود السؤال.



ووجه المضف سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة محمد العيبان جاء كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - هل صدرت قرارات تأديبية لهيئة أسواق المال ضد أو لصالح شركة «ع» القابضة وشركة مستشفيات الضمان الصحي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فهل نفذت؟ مع تزويدي بالمستندات والقرارات والإجراءات بهذا الخصوص.



2 - هل رصدت هيئة أسواق المال مخالفات ضد شركة «ع» القابضة بصفتها الشريك الاستراتيجي في شركة مستشفيات الضمان الصحي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما طبيعة المخالفات؟ مع تزويدي بالمستندات والقرارات بهذا الخصوص.



3 - ما رأي هيئة أسواق المال بشأن دور شركة «ع» القابضة بصفتها الشريك الاستراتيجي في شركة مستشفيات الضمان الصحي؟ وهل قدمت الهيئة توصيات بشأن طبيعة دور ونشاط شركة «ع» القابضة ودور الشريك الاستراتيجي في شركة مستشفيات الضمان الصحي؟



4 - هل تسلمت هيئة أسواق المال نسخا عن تقارير ديوان المحاسبة بشأن شركة مستشفيات الضمان الصحي؟ وما الإجراءات والقرارات القانونية التي اتخذتها الهيئة بهذا الخصوص؟