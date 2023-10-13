شارك أميرا ويلز ويليام، وكيت ميدلتون، الجمهور معلومات عن عاداتهما الغذائية والرموز التعبيرية (الايموغي) المفضلة لديهما، وذلك خلال مقابلة مع مقدمي برنامج «Going Home» الإذاعي، تم خلاله طرح بعض الأسئلة اللطيفة، التي أرسلها المستمعون إلى الزوجين.



واعترفت أميرة ويلز بأنها تضطر، أحيانا، إلى عدم إضافة التوابل إلى الكاري «من أجل ويليام».



وتكريما لليوم العالمي للصحة العقلية، حضر الزوجان منتدى في برمنغهام بهذه المناسبة، كشف فيه الأمير عن نصائحه للصحة العقلية، إذ قال إن الضحك والفكاهة مسألة مهمة بالنسبة له، وإن على المرء أن ينظر إلى الأشياء الأخف في الحياة، ليشعر بالرضا.



أما كيت، فقالت: «اليوم، يشعر المزيد من الناس بالقدرة على التحدث عن صحتهم العقلية، أكثر من أي وقت مضى»، مشيرة إلى أنها خطوة كبيرة إلى الأمام، وأنها تشعر بالإلهام لرؤية الشباب يقودون هذه المهمة، ويتحلون بالشجاعة، للحديث أكثر عن الصحة العقلية.



ومن بين الأسئلة اللطيفة، التي أرسلها المستمعون إلى اميري ويلز، سؤال حول الرمز التعبيري (الإيموغي) المفضل لديهما.



وفي معرض إجابته على هذا السؤال، قال الأمير ويليام، البالغ من العمر 41 عاما، إن رمزه المفضل هو ذاك الذي نرى إحدى عينيه منخفضة، بينما الأخرى مرتفعة، وفمه ليس صحيحا، أي ذلك الرمز المجنون، على حد وصفه.



من جهتها، قالت كيت ميدلتون إنها تستخدم أكثر من رمز، وأوضحت: «من المحتمل أن يكون رمز القلب التعبيري، ثم الوجه الباكي، وكذلك الوجه الذي يضحك كثيرا عندما تسوء الأمور».