

أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس مجلس الجامعات الحكومية د.عادل المانع قرارا بتعديل الضوابط والمعايير العامة لاستمرار الطلبة المفصولين بسبب انخفاض معدل التخصص أو المعدل العام في الدراسة بجامعة الكويت.



ونص القرار على:



مادة أولى: يستبدل البند رقم 1 من أولا (تعاريف) المرفقة بقرار وزير التعليم العالي (رئيس مجلس الجامعات الحكومية) رقم 195 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2021/8/11 بالنص الآتي:



1 - نظام طلبة رفع المعدل وفق قانون الجماعات الحكومية: نظام تسجيل الطلبة غير المقيدين، ويتم قيدهم بنفس الرقم الجامعي المقيد به الطالب بجامعة الكويت مع الاشارة بسجله الدراسي الى انه من (طلبة رفع المعدل وفق قانون الجامعات الحكومية).



مادة ثانية: يستبدل البند 3 من ضوابط عامة لعودة الطلبة المفصولين بسبب انخفاض المعدل من ثانيا الضوابط والمعايير العامة المرفقة بقرار وزير التعليم العالي (رئيس مجلس الجامعات الحكومية) رقم 195 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2021/8/11 بالنص الآتي:



1 - أن يتقدم الطالب المفصول الى الجهة المختصة في الجامعة بما يفيد برغبته في الاستمرار بالدراسة على نفقته الخاصة وفق نظام طلبة رفع المعدل بموعد أقصاه آخر يوم دراسة بالفصل الدراسي التالي للفصل الدراسي الذي تم فيه فصل الطالب أو من تاريخ فصله حسب الأحوال، وللجامعة تحديد الفصل الدراسي الذي يلتحق فيه الطالب المفصول وفقا للسعة المكانية المناسبة.



مادة ثالثة: يستبدل البند 1 من معايير عامة لاستمرار الطلبة المفصولين من ثانيا الضوابط والمعايير العامة المرفقة بقرار وزير التعليم العالي (رئيس مجلس الجامعات الحكومية) رقم 195 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2021/8/11 بالنص الآتي:



1 - دراسة الطلب المقدم من الطالب المفصول من قبل عمادة القبول والتسجيل والكلية المقيد بها الطالب لتحديد ما اذا كان من شأن استمرار الطالب في الدراسة بالجامعة لمدة عام جامعي رفع معدل الطالب من عدمه.



مادة رابعة: على الجهات المختصة تنفيذ القرار ويسري هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.