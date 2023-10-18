وجّه النائب فهد المسعود سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.سعد البراك جاء كما يلي:



أعدت مؤسسة البترول الكويتـيـــة إستـراتـيـجيـــة طويلة الأمد لإنتاج الكويت مـن الـبـتـــرول والـمـــــواد الهيدروكربونية، وبما أن دقة هذه الاستراتيجية تنعكس سلباً أو إيجابا على ميزانية الدولة المستقبلية وجميع الخطط المستقبلية للدولة، سواء كانت مشاريع خدمية أو تنموية أو بشرية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما آخر إستراتيجيتين اعتمدتهما مؤسسة البترول الكويتية لإنتاج البترول لدولة الكويت؟ يرجى تزويدي بصور ضوئية تفصيلية منهما، مع ذكر الأسس التي بنيت عليها الاستراتيجية والمشاريع المطلوب تحقيقها، وما الفروقات التفصيلية بين هاتين الاستراتيجيتين؟ وسبب وجود الفرق بين آخر استراتيجيتين.



2 - هل يوجد تأخير في تنفيذ هذه المشاريع؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما أسباب التأخير؟



3 - هل يوجد تأخير في استكشاف وإنتاج البترول من المناطق البحرية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بالأسباب مع توفير المستندات المطلوبة، وما أسباب تأخير إنتاج كل من النفط الثقيل في منطقة شمال الكويت والنفط الخفيف في منطقة السالمي (كراع المرو، الخ)؟ مع تزويدي بجميع المستندات والمراسلات المطلوبة حول هذا الشأن.



4 - ما الطاقة الاستيعابية للتكرير (المصافي) الموضوعة في الإستراتيجيتين لمؤسسة البترول الكويتية؟ وما الفرق بين الإستراتيجيتين إن وجد؟ مع بيان الأسباب التفصيلية وجميع المشاريع المرتبطة بها.



5 - ما الطاقة الاستيعابية للبتروكيماويات الموضوعة في الاستراتيجيتين لمؤسسة البترول الكويتية؟ وما الفرق بين الاستراتيجيتين إن وجد؟ مع ذكر الأسباب بالتفصيل، وجميع المشاريع المرتبطة بها.



6 - ما الجهة المسؤولة في مؤسسة البترول الكويتية لعمل الاستراتيجية؟ ومن يعتمدها ويوافق عليها؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من جميع الاعتمادات، وفي حال فشل تحقيق الإستراتيجية هل حاسبت المؤسسة المسؤولين المباشرين على الاستراتيجية؟ إذا كانت الإجابة بالنفي فيرجى تزويدي بالأسباب.



7 - فيما يخص الاستراتيجية قصيرة المدى، منذ تسلم الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية ما الإنتاج الموضوع في الاستراتيجية قصيرة المدى؟ وما الواقع الذي أنتج؟ وما الفروقات؟ وما أسباب تلك الفروقات؟ وهل وُضعت حلول لزيادة الفروقات؟