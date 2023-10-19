الموافقة على خطة الدورات والبعثات لموظفي البلدية والتنسيق مع «الزراعة» لتخصيص حاويات للقسائم الزراعية

إعداد مذكرة بالبدلات والهيكل التنظيمي وإبداء الرأي القانوني باستحقاق مديري النظافة بدل النوبة



بداح العنزي



أوصت اللجنة العليا في البلدية خلال اجتماعها برئاسة وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة بتحديد مواقع للعربات المتنقلة (Food Truck) مع وزارة التجارة واعادة دراسة غرامات ومدة حجز السيارات المتنقلة.



وتضمنت التوصيات التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها: تكريم المتميزين من المفتشين واستدعاء الموظفين وكافة المسؤولين بإدارات النظافة منخفضة الأداء للإدارة القانونية.



إعداد دورة للمفتشين (النظافة - السلامة) يتم عقدها بمراكز عملهم للتدريب على استخدام برنامج e-baladia والاجــــــراءات القانونية الخاصة بالمفتشين.



الاستعجال لتخصيص مواقع لوزارة الأشغال (مواقف سيارات).



التنسـيـــق مـــــع وزارة الزراعة لتخصيص حـاويات للقسائم الزراعية وكـــذلك محاولة تنظيم حاويـــات لمخلفات البناء.



اسـتـعـجــــــال رد الادارة القانونية على ملاحظات ديوان المحاسبة.



إعداد مذكرة بشأن البدلات والهيكل التنظيمي وإبداء الرأي القانوني فيما يخص استحقاق مديري إدارات النظافة لبدل النوبة.



تشكيل لجنة لادارة الازمات في حال وقوع أي هجمات الكترونية على مواقع البلدية وتزويد الوزير بتقرير بخصوص تقييم وضع موقع البلدية الإلكتروني.



من جانب آخر، شدد الوزير الشعلة على ارسال تقارير دورية من مديري النظافة لجميع المحافظات، داعيا الى عدم التأخير في إرسالها.



وأكد الشعلة ضرورة الالتزام بالمدة الزمنية للرد على أي كتب او استفسارات من الجهات الرقابية وفق القوانين والقرارات المنظمة.



واستفسر عن اسباب عدم الانتهاء من تأهيل عقود النظافة للمناقصات الجديدة حيث أوضح نائب المدير العام لشؤون الخدمات مشعل العازمي انه تم استحداث ترخيص ناقل نفايات لشركات النظافة حيث يجري العمل على الانتهاء من تأهيل الشركات.



ودعا الى ضرورة العمل بمهنية مع منصة تواصل لشكاوى الجهات الحكومية، كما اكد خلال زيارته الى عدد من مراكز البلديات وجود مشاكل لديها تحتاج الى اجتماع المسؤولين بتلك المراكز بشكل دوري مع الموظفين لحلها.



وأكد الشعلة وجوب الاستعداد لخطر الهجمات على المواقع الحكومية والتنسيق مع الفريق الاستشاري لدى الوزير، داعيا إلى تفعيل الدورات التدريبية الداخلية المقدمة للموظفين ذوي الخبرة او حتى المتقاعدين منهم للموظفين الجدد مع تكثيف الدورات الادارية والتوعية القانونية لمفتشي النظافة مع مختلف الادارات لطباعة كتيبات توعوية للمفتشين والاشرافيين.



وتساءل الوزير الشعلة عن أسباب عدم اطلاق تطبيق المظلات حتى الآن حيث تم التأكيد انه سيكون جاهزا خلال ايام.



من جهة أخرى، وافقت اللجنة على خطة الدورات الداخلـيـــة والخارجيـــة والبعثات لموظفي البلدية.