

وجه النائب جراح الفوزان سؤالا إلى وزير المالية فهد الجارالله جاء كما يلي:



تناولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبرا حول إحالة وزير المالية تجاوزات مكتب الاستثمار الكويتي في لندن الى النيابة العامة عن طريق بلاغ تقدم به الى النائب العام، وجاء ذلك بعد انتهاء لجنة التحقيق من تقريرها الأول حول الملاحظات والتجاوزات التي رصدت خلال الفترة من 2018 الى 2022.



لذا، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما مدى صحة ما تداولته وسائل التواصل والمواقع الإخبارية من إحالة تجاوزات مكتب الاستثمار في لندن الى النيابة العامة؟



2 - إن صح خبر إحالة التجاوزات الى النيابة العامة، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من البلاغ المحول الى النيابة العامة من الوزارة حول تجاوزات مكتب الاستثمار في لندن، مع بيان هذه التجاوزات التي على ضوئها تمت إجراءات الإحالة للنيابة.



3 - صورة ضوئية من تقرير لجنة التحقيق الأول حول الملاحظات والتجاوزات التي رُصدت خلال الفترة من 2018 الى 2022.



4 - جميع الإجراءات التي اتخذت قبل إحالة الملف الى النيابة العامة، مع إرفاق صورة ضوئية من جميع المستندات الدالة.



5 - هل أوقف المتسببون في هذه التجاوزات عن العمل؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بكشف تفصيلي بعدد الموقفين وجنسياتهم ومسمياتهم الوظيفية وبيان صلة الموظف بالتجاوزات، وإذا كانت الإجابة بالنفي، يرجى بيان أسباب عدم إيقاف المتسببين في هذه التجاوزات عن العمل.



6 - ما نسبة الهيئة العامة للاستثمار في شركة Daimler AG حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟



7 - ما مدى صحة تعيين العضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار في مجلس ادارة شركة Daimler AG؟ يرجى تزويدي ببيانات العضو وتاريخ الالتحاق بالعضوية.



8 - هل توجد شبهة تعارض مصالح في الهيئة العامة للاستثمار؟



9 - هل يترتب على تعيين العضو المنتدب في إدارة شركة Daimler AG أي آثار مالية تتعلق بالضريبة وما شابه؟



10 - ما رأي مكتب KPMG المستشار الضريبي للهيئة العامة للاستثمار في تمثيل العضو المنتدب في شركة Daimler AG؟ يرجى تزويدي برأي المستشار وتعليق الهيئة عليه.



11 - هل ترتب على عضوية عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار في مكتب لندن إشكالية مع مصلحة الضرائب الألمانية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بجميع الملاحظات والمستندات الدالة.



12 - هل تمثيل العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار في مجلس إدارة شركة Daimler AG تمثيل شخصي أو ممثلا عن الهيئة العامة للاستثمار؟



13 - هل عُين العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار في مجلس إدارة شركة Daimler AG أثناء عمله بالهيئة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بتاريخ تمثيل العضو المنتدب في شركة Daimler AG.



14 - هل قدمت الهيئة العامة للاستثمار في مكتب لندن مؤخرا دعوى قضائية ضد مصلحة الضرائب الألمانية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من صحيفة الدعوى.



15 - هل وردت ملاحظات من ديوان المحاسبة على تمثيل الهيئة العامة للاستثمار في مجلس إدارة شركة Daimler AG؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بالملاحظات وردود الهيئة عليها.