وجه النائب فهد المسعود سؤالا الى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، جاء كما يلي:



هناك مجالس تنشأ لأهداف سياسية أو إقليمية أو ديبلوماسية ومنها من ثبت مردوده الإيجابي على الكويت ومنها غير واضح المردود.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما المردود السياسي والدبلوماسي وغيره على الكويت من إنشاء المجلس العربي للشؤون الإقليمية والدولية؟



2- كم رصدت له من ميزانيه؟



3- هل يخضع لأحكام ورقابة الجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة وغيره؟



4- من المؤسسون لهذا المجلس؟ ومن الأعضاء الحاليون؟



5- ما موقف الأعضاء من قضايا الكويت العادلة وكذلك قضايا الأمتين الاسلامية والعربية وعلى رأسها قضية فلسطين الشقيقة؟



كما سأل المسعود وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان بما يلي:



من المعلوم أن الادارة العامة للجمارك تعد خط الدفاع الأول لحماية أمن واقتصاد البلاد من الطامعين وأصحاب السلوك الإجرامي والساعين إلى انتهاك حرمة القوانين، وهي كذلك تعمل على تنظيم حركة دخول وخروج المواد بشتى أنواعها وفق الطرق القانونية والصحية واللوجستية والبيئية وغيرها.



وحيث صدر قبل فترة قرار تعيين نائب للمدير العام للإدارة العامة للجمارك.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- هل أعلن عن وظيفة نائب المدير العام؟ إذا كانت الاجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من الإعلان.



2- عدد الذين تقدموا للترشح لهذه الوظيفة.



3- ما المعايير المطبقة لاختيار أفضل المرشحين سواء من حيث الخبرة ـ الشهادات العلمية والمهنية ـ الكفاءة وغيرها؟ يرجى تزويدي بالسير الذاتية للمتقدمين.



4- هل تم تأهيل وتصفية المتقدمين للوصول لأفضل اختيار؟ يرجى تزويدي بصور ضوئية من محضر الاجتماع في هذا الشأن.



5- في حال اختير شخص للتعيين، فهل أجريت له مفاضلة مع غيره من المتقدمين؟ وإذا لم يكن هناك إعلان ولا مفاضلة ما الأسس القانونية والإدارية لاختياره دون إعلان ولا مفاضلة ولا مبدأ تكافؤ الفرص والتي هي من أساسيات اختيار القياديين؟