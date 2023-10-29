عبدالله الناصر: برقان يسير في طرق ثابتة نحو إنجاز المزيد من التقدم والتطور

نحظى بحضور إقليمي قوي ونركز على تعزيز أعمالنا في الكويت بالمقام الأول



أعلن بنك برقان عن نتائجه المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، محققا إيرادات بلغت 195 مليون دينار، بارتفاع بلغت نسبته 17% مقارنة بـ 166 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من 2022، مدفوعة بشكل أساسي بمعدل النمو القوي في صافي الإيرادات من غير الفوائد التي بلغت 104 ملايين دينار.



وارتفعت الأرباح التشغيلية بنحو 21% على أساس سنوي لتصل إلى 109 ملايين دينار في الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2023، مقابل 90 مليون دينار في الفترة المقابلة من عام 2022. ويعكس هذا النمو التحسن في كفاءة العمليات التشغيلية رغم قيام البنك باستثمارات كبيرة في بنيته التحتية الرقمية. كما شهد البنك تحسنا في نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى 43.8% خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي مقارنة بنسبة 45.5% خلال الفترة ذاتها من العام 2022. وفي الوقت نفسه، انخفضت تكلفة الائتمان (بعد خصم المبالغ المستردة لمرة واحدة) بشكل ملحوظ خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام 2023 إلى 20 نقطة أساس، مقارنة بنحو 40 نقطة أساس في الفترة نفسها من 2022.



وحقق بنك برقان صافي دخل بلغ 30 مليون دينار خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ 41 مليون دينار في الفترة نفسها من العام 2022، حيث يعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى الخسائر المالية التي سجلها بنك برقان - تركيا نتيجة للتضخم المرتفع في تركيا.



كما استمر البنك في الحفاظ على جودة الأصول المستقرة خلال الأشهر الـ 9 الأولى من 2023، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة 2%، إلى جانب مستويات جيدة من نسب رأس المال والسيولة.



وفي تعقيبه على هذه النتائج، قال الشيخ عبدالله ناصر الصباح، رئيس مجلس إدارة بنك برقان: إن البنك يسير في طرق ثابتة نحو إنجاز المزيد من التقدم والتطور المستمر بعد اعتماد الخطة الاستراتيجية للتحول من قبل مجلس الإدارة، والتي وضعتها وحددت ملامحها الإدارة التنفيذية بالتعاون مع شريكنا للاستشارات الاستراتيجية، شركة أوليفر وإيمان. وتهدف هذه الخطة إلى البناء على أسسنا القوية التي تم تعزيزها على مدى 5 عقود مضت لضمان الحفاظ على مكانة البنك بصفته مصرفا يواكب تطورات السوق واحتياجات العميل ويوفر خدمات رقمية متميزة، وذلك من أجل تقديم تجربة مصرفية متطورة وحلول مخصصة.



وأضاف: تحظى مجموعة برقان بحضور إقليمي قوي منذ فترة طويلة، ولكننا اليوم نركز على تعزيز أعمالنا في الكويت في المقام الأول مع أخذ العديد من الأهداف الرئيسية بعين الاعتبار، وهذا يشمل توسيع حصتنا في سوق التجزئة، وإعادة تقييم جوانب معينة من عملياتنا الشاملة ورفع كفاءتها، إضافة إلى إعادة توزيع الأصول بما يتماشى مع أهداف البنك الأساسية. وبوجود رؤية ورسالة جديدتين، فإن فريقنا يخوض اليوم رحلة التغيير والتطوير لتحقيق النمو المستدام.



ويعد التركيز على الاستثمار طويل الأمد في تطوير رأس المال البشري جزءا أساسيا من استراتيجية بنك برقان الذي يسعى إلى استقطاب أفضل الكفاءات الوطنية والحفاظ عليها وتطويرها. وبناء على ذلك، قام البنك مؤخرا بإعادة هيكلة على نطاق واسع، تضمنت العديد من التعيينات والترقيات الاستراتيجية على مستوى القيادات التنفيذية. وفي إطار تتويجه بشهادة «Great Place to Work» (أفضل بيئة للعمل)، ومن أفضل أماكن العمل في الكويت وآسيا، فإن البنك يواصل تخصيص استثمارات كبيرة لتنمية وتطوير موظفيه، بما يحافظ على مكانته كواحد من أفضل أماكن العمل للكفاءات المصرفية الكويتية الطموحة وذات الخبرات العالية.



وقال عبدالله الناصر أيضا: مستمرون في متابعة التغيير الديناميكي مع التركيز على التطوير والنمو عبر أعمالنا وعملياتنا. ويشمل ذلك مواصلة التوسع في قاعدة عملائنا، من الأفراد والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع توفير مجموعة متنوعة من المنتجات المصرفية المبتكرة والحلول المالية الحديثة، وتقديم خدمات عصرية مخصصة.



واختتم تصريحه متقدما بالشكر من مجلس إدارة بنك برقان والإدارة التنفيذية والمساهمين والعملاء وجميع الموظفين في كافة الأقسام، لما يقدمونه من إسهامات متواصلة في تطور البنك من أجل المضي قدما نحو تحقيق النمو المستدام، مع التركيز على مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.



وتجدر الإشارة إلى أن البيانات المالية المجمعة للبنك تشمل نتائج عمليات المجموعة في الكويت وحصتها من نتائج الشركات التابعة لها في بنك برقان تركيا، بنك الخليج الجزائر وبنك تونس الدولي. كما ان البنك يتميز بواحدة من أضخم شبكات الفروع الإقليمية في كل من الكويت وتركيا والجزائر وتونس، إلى جانب مكتب تمثيلي في الإمارات العربية المتحدة.



وحدة التحول الإستراتيجي من أبرز إنجازات «برقان»



عمل البنك على تأسيس وحدة التحول الاستراتيجي التي تعتبر أحد أبرز الإنجازات التي حققها مؤخرا، والتي ستسهم بدور محوري في المساعدة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية من خلال تتبع مراحل التقدم ضمن الخطة المعتمدة، إلى جانب ضمان جودة التنفيذ والالتزام بالوقت، وتقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بكافة مبادرات التغيير المقبلة.



تعزيز وتطوير التجربة المصرفية



واصل البنك أيضا بذل جهود كبيرة لتعزيز وتطوير تجربته المصرفية وخدماته الرقمية التي يقدمها لكافة شرائح العملاء، وذلك من أجل المحافظة على موقعه الريادي في هذا المجال، حيث قام مؤخرا بإطلاق خدمة «Tijarati Pay» الأولى من نوعها في المنطقة، وهي الميزة الفريدة والتحسين الجديد على منصة «تجارتي» المصممة حصريا لتوفير سهولة أكبر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في تنفيذ وإدارة عمليات الدفع في وجهة واحدة.