عبدالحميد الخطيب



أسدل مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب الستار على فعاليات أنشطة نسخته العاشرة، مساء امس الأول، بحضور لافت لكوكبة من نجوم السينما والدراما العربية، وتوج بالجوائز عدد من المخرجين وصناع الأفلام المتميزين والواعدين عن سبع فئات، وهي: جائزة أفضل فيلم روائي طويل فاز بها فيلم «نزوح» للمخرجة سؤدد كعدان. وجائزة أفضل فيلم خليجي قصير لفيلم «سكون» من إخراج أحسن منهاس ومروان بكري. وجائزة أفضل فيلم من صنع الطلبة فاز فيها فيلم «أمل» من إخراج كانتو راندريسي، ووليد لاوير ولوسي جون وماكسيم بيترو وهينري إمبويم. وجائزة أفضل فيلم من صنع الأطفال والناشئة حصدها فيلم «ضمير متصل» للمخرج مجتبى الحجي. وجائزة فئة أفضل فيلم دولي قصير، فاز بها فيلم «دودة القز» للمخرج أمير هونارماند. وجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير، فاز بها «تلة الحصى» من إخراج مارجولن بيريتن. وجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة طويل، فاز بها فيلم «تيتينا» من إخراج كايسا نايس.



وتخلل حفل ختام المهرجان تكريم الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي للفنانة غدير السبتي ضمن أعضاء لجنة تحكيم الأفلام التي ضمت بجانبها كلا من: د.مدحت العدل، وسونجيكو تشو، ومحمد حاجي، ومحمد الكندي، ومحمد قبلاوي، ومونيكا واهي، وأحمد شوقي، وتوماس داناي، وسحر عبدالله، وتوماس كوتشيرا، وعبدالرحمن الغنام، وجيزا م.توث.