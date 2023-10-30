حصل أستاذ هندسة البترول في جامعة الكويت د.عيسى محمد الصفران على جائزة الخدمة المتميزة لعام 2023 من جمعية مهندسي البترول العالمية)SPE-International والتي مقرها الولايات المتحدة الأميركية، وذلك تقديرا للمساهمات التي قدمها إلى الجمعية.



ويتميز د.الصفران بخدمته في التدريس في جامعة الكويت ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ويشرف على العديد من طلبة الدكتوراه والماجستير في هذه الجامعات، وكذلك يتميز بالأبحاث العلمية من خلال برنامج تعاون بحثي دولي، وقد نشر عددا من الكتب التدريسية لجمعية SPE تدرس في عدة جامعات في الولايات المتحدة الأميركية وأكثر من (100) ورقة علمية وفي مؤتمرات عالمية ومجلات عالمية محكمة.



كما انه مشرف النادي الطلابي لجمعية SPE بجامعة الكويت، وعضو مجلس إدارة فرع SPE في الكويت، وعضو اللجنة الاستشارية والتنفيذية في فعاليات جمعية SPE – منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمحرر الفني لمجلات SPE، ونشاطات أخرى كثيرة.



وقد تم اختياره من قبل لجنة اختيار الجوائز في الجمعية المهنية لمهندسي البترول العالمية (SPE-I)، حيث يتم ترشيح واختيار الفائزين بجوائز SPE الدولية لإنجازاتهم ومساهماتهم، وإنه لشرف كبير أن تكرم الجمعية الأستاذ الدكتور الصفران لالتزامه وتفانيه في صناعة النفط والغاز من خلال جائزة الخدمة المتميزة.



وبهذه المناسبة تقدم د.الصفران بالشكر الجزيل لجامعة الكويت ممثلة بإدارتها وإدارة كلية الهندسة والبترول لما يقدمانه من دعم متواصل.