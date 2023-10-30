وجه النائب ماجد المطيري سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار سعد البراك، ونص على ما يلي:



انتشر في الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حادث الغريق الذي لقي حتفه في نادي بيت الوطنية التابع لشركة البترول الوطنية الكويتية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ هل نشرت الشركة تفاصيل الحادث وملابساته؟ إذا كان الجواب النفي فلماذا لم تصرح أو تصدر الشركة بيانا تفصيليا حول ذلك الحادث؟



2 ـ هل شكلت إدارة الشركة لجان تحقيق خارجية للوقوف على حقيقة ما حصل؟



3 ـ هل صحيح بأنه لم يكن هناك منقذ موجود عند حوض السباحة؟



4 ـ ما سبب إيقاف توظيف المشرفين الكويتيين كما كان معمولا به في السابق؟



5 ـ ما الإجراءات التي اتخذتها إدارة الشركة بعد البيان الذي صرح به والد المتوفى وما أدلى به من معلومات تدين إدارة الشركة؟



6 ـ ما سبب تعطل الكاميرات الخاصة بالمراقبة في يوم الحادث على الرغم من وجود 16 كاميرا مراقبة بمكان الحادث؟



7 ـ هل توجد عقود صيانة دورية لمعدات الأمن والسلامة والمراقبة في النادي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية منها، وإذا الإجابة النفي فيرجى ذكر السبب.



8 ـ هل توجد شهادات إنقاذ متخصصة لدى المنقذين العاملين في النادي؟ وهل صحيح أن أعمارهم تجاوزت الستين عاما؟



9 ـ من الذي استخرج المتوفى من حوض السباحة؟ ولماذا لم يتم الاتصال بعمليات وزارة الداخلية وطلب الإسعاف؟



10 ـ لاحظنا في الآونة الأخيرة زيادة الحوادث من حرائق وانفجارات متعددة في بعض مواقع شركة البترول والمصافي التابعة لها، يرجي تزويدي بأسباب تلك الحوادث والحرائق التي تحصل من حين إلى آخر، وهل شكلت لجان تحقيق خارجية محايدة للوقوف على تلك الأسباب؟



11 ـ هل وقعت خسائر مادية أو بشرية جراء تلك الحرائق؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بكشف مفصل لحصر تلك الخسائر، وإذا كانت الإجابة النفي فهل صحيح أن الشركة صرحت بعدم وجود إصابات، وهل حوسب من ضلل الرأي العام أو أدلى بتصريح كاذب؟



12 ـ هل صحيح أن من صور في يوم الحادث عوقب بعقوبة شديدة وفي المقابل لم يحاسب أي مسؤول على طريقة التشغيل غير الآمن الذي حصل على أثره الحريق؟



13 ـ هل صحيح أنه قد تم الاكتفاء بعقوبة مخفضة لأحد رؤساء الفرق الذي أدين بالاختلاس؟



14 ـ هل صحيح أن إحدى الموظفات تقدمت بشكوى تحرش ضد أحد رؤساء الفرق ورغم أنه أدين في التحقيق إلا أنه حصل على كامل مستحقاته ومكافآته قبل التقاعد بدل محاسبته؟