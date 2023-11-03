أكــدت الجـــمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار أن أي تطوير في المناهج التعليمية والتربوية يجب أن يتضمن مواد تشجع الطلبة على الابتكار والإبداع كون المراحل التعليمية فرصة لاكتشاف المواهب الواعدة وتنميتها.



وقـــالـت النــاطــقة الرسمية باسم الجمعية شيخة القطان في تصريح لها، إن الجمعية حريصة على التواصل مع المؤسسات التربوية والتعليمية والمشاركة في مؤتمرات متخصصة في الجانب التعليمي وكذلك تنظيم فعاليات وملتقيات للطلبة لتعريفهم بمبادئ الابتكار والاختراع، مؤكدة أن الجمعية أعدت برامج مبتكرة وخططا مستقبلية تركز على اكتشاف المواهب ودعم الكفاءات. وأشارت القطان إلى ضرورة استفادة الطلبة من الإمكانيات المتوافرة في المدارس والجامعات، سواء مختبرات أو مواد أولوية تساعد الطلبة والموهوبين على إجراء تجارب واختبارات علمية تساعدهم في الابتكار.