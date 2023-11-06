أحمد مغربي

أصدرت شركة البترول الوطنية قرارا تحدد من خلاله إجراءات التظلم للموظفين من صرف المكافأة المالية لمواجهة ڤيروس كورونا.

وجاء في القرار انه: بناء على قرار الرئيس التنفيذي بتاريخ 3/10/2023 بشأن تشكيل لجنة للنظر في التظلمات المقدمة من موظفي الشركة والمتعلقة بالمكافأة المالية للمكلفين بالعمل لمواجهة ڤيروس كورونا المستجد، نحيطكم علما ان هذه اللجنة تختص بالنظر في التظلمات المقدمة من موظفي الشركة على المكافأة المالية المقررة من مجلس الوزراء عن الفترة من 12/3/2020 حتى 31/5/2020، وذلك على النحو التالي:

1 - قيام الموظف المتظلم بتعبئة النموذج الموضح بالمرفق.

2 - يوجه نموذج التظلم بعد اعتماده من الموظف لمقرر اللجنة رئيس فريق مركز خدمة الموارد البشرية من خلال إرساله على البريد الإلكتروني أو الحضور شخصيا لتسليمه في المكتب الرئيسي.

3 - تقديم نموذج التظلم خلال شهرين من تاريخ صدور القرار على ان تنتهي المدة يوم الأحد الموافق 3/12/2023.