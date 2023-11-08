مفرح الشمري



غادرت امس الإعلامية القديرة أمل عبدالله البلاد متوجهة إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية للبدء برحلتها العلاجية في أحد مستشفياتها المتخصصة بالعظام.



وشكرت الإعلامية القديرة من خلال «الأنباء» وزيري «الإعلام» و«الصحة» على اهتمامهما بحالتها المرضية وإنهاء إجراءاتها للسفر إلى ألمانيا للعلاج.



ووجهت الإعلامية القديرة الشكر أيضا لكل زميلاتها وزملائها في المجال الإعلامي والفني والثقافي الذين دأبوا على السؤال عن صحتها طوال فترة مرضها، متمنية لهم الصحة والعافية، وطالبة منهم الدعاء بالشفاء في رحلتها العلاجية وعودتها إلى أرض الوطن سالمة معافاة.



يذكر أن الإعلامية القديرة أمل عبدالله تصدت الأربعاء الماضي لإدارة ندوة «المسرح الكويتي في 100 عام» التي نظمتها جمعية الفنانين الكويتيين وشارك بها عدد من الفنانين والمتخصصين، وهي تعتبر أول صوت نسائي في الإذاعة الشعبية عام 1964، ولها تجربة متواضعة في التمثيل، إذ قدمت دورا في مسرحية «حظها يكسر الصخر»، لكنها لم تستمر في التمثيل، فاتجهت للعمل الإذاعي وتقديم البرامج التلفزيونية، وهي حاصلة على بكالوريوس نقد وأدب مسرحي عام 1980 من المعهد العالي للفنون المسرحية، وكتبت العديد من النصوص الدرامية التلفزيونية والإذاعية.



«الأنباء» تتمنى للإعلامية القديرة أمل عبدالله «أم خالد» الشفاء في رحلتها العلاجية والعودة إلى الوطن لاستكمال مسيرتها الإعلامية في تقديم البرامج الإذاعية والتلفزيونية وإصدار الكتب المتخصصة في الفلكلور والفنون الموسيقية الخليجية.