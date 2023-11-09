وجه النائب د.محمد الحويلة سؤالا إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة د.جاسم الاستاد، نص على ما يلي:



تعد المنطقة المجاورة لمنطقة الرقة من ناحية الشمال مهملة ولم تقم الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بزراعتـهـــا وتجميلهـــا وتطويرها بشكل صحيح لتكون متنفسا لأهالي المناطق المجاورة لها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما الأسباب التي تعوق استكمال زراعة وتجميل المنطقة المجاورة لمنطقة الرقة من ناحية الشمال؟ وهل تم توقيع عقود لزراعة وتجميل وتطوير المنطقة المذكورة؟ إذا كان الجواب بالإيجاب فيرجى تزويدي به مع ذكر أسباب عدم البدء بتنفيذه، وإذا كان الجواب بالنفي فيرجى ذكر الأسباب.