ثمّن أمين السر في ديوانية شعراء النبط نصار الخمسان الرعاية الكريمة الداعمة من القيادة السياسية في مسيرة الديوانية منذ إنشائها في سبعينيات القرن الماضي حتى يومنا هذا.



وأشار إلى أن الرعاية السامية ساهمت ولا تزال في تحقيق ديوانية شعراء النبط هذه الإسهامات والحضور والريادة، من خلال إثراء المشهد الثقافي والموروث الشعبي الكويتي بالكثير من الأسماء الشعرية البارزة والطاقات الشابة الواعدة، إضافة إلى المشاركة في احتفالات الأعياد الوطنية للكويت الحبيبة، وتقديم عشرات السهرات والبرامج التلفزيونية والإذاعية الخاصة في الديوانية.



كما ثمن الخمسان الدور الداعم للديوانية من قبل وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح، والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية الشيخ مبارك فيصل النواف الصباح، ودورهما لكل متطلبات الديوانية، مشيدا بالجهود الكبيرة من قبل وزارة الإعلام من الوزير عبدالرحمن بداح المطيري، ووكيل الوزارة د.ناصر المحيسن، والوكيل المساعد لشؤون التلفزيون تركي المطيري، والوكيل المساعد لشؤون الإذاعة يوسف السريع، ولكل الوكلاء المساعدين في الوزارة.



وأضاف أنه جار العمل على إنشاء استوديو إذاعي متكامل في ديوانية شعراء النبط بأحدث الأجهزة المتطورة، إلى جانب تطوير الديكور الخاص ببرنامج «ديوانية شعراء النبط» التلفزيوني ليواكب متطلبات العصر الحديث، كاشفا عن التحضيرات لإقامة عدد من الفعاليات القادمة التي تواكب الأعياد الوطنية، وهو حق وواجب علينا جميعا منذ سنوات طويلة، كذلك هناك ترتيبات لإطلاق فعاليات شعرية أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا.