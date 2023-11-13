وجه النائب د.عادل الدمخي سؤالا إلى وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري، قال في مقدمته، لوحظ في الآونة الأخيرة التأخير الواضح في صيانة المساجد بالإضافة إلى المساجد الجديدة التي تحت الانشاء رغم تخصيص ميزانية خاصة بالمشاريع لتنفيذها. وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:



1- جدولة المساجد حسب المحافظات مع نوع التأخير وأسبابه واسم الشركة بالإضافة إلى تعامل الوزارة مع تأخير الشركة منذ عام 2020 وإلى يومنا هذا؟



2- تزويدنا بكشف بجميع أسماء الشركات والمقاولين التي تم التعاقد معهم سواء لإنشاء المساجد او صيانتها في الخمس سنوات الماضية وإلى يومنا هذا، مع تزويدنا بصور ضوئية للعقود.



3- تزويدنا بالمدد الزمنية الخاصة بعقود المساجد الجديدة التي تحت الإنشاء والصيانة.