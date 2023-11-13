القاهرة ـ هالة عمران



كشف المركز الإعلامي عن انه في ضوء ما تردد من معلومات بشأن ظهور حالات بشرية مصابة بسلالة جديدة من انفلونزا الطيور في بعض محافظات الجمهورية، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت ذلك تماما، مؤكدة أنه لا صحة ظهور حالات بشرية مصابة بسلالة جديدة من انفلونزا الطيور في بعض محافظات الجمهورية، مشددة على أنه لم يتم رصد أي حالة مصابة بإنفلونزا الطيور بأي محافظة من المحافظات على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى امتلاك مصر نظاما قويا من برامج التطعيمات الأساسية والترصد والتقصي للأمراض الوبائية، يعمل بشكل فاعل في الاكتشاف والرصد المبكر لأي أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل البلاد.



واضاف المركز: كما انه تم التواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التي نفت ذلك، مؤكدة أنه لم يتم رصد أو تسجيل أي حالات إصابة بأي سلالة جديدة من فيروس إنفلونزا الطيور بأي من محافظات الجمهورية، مشددة على قيام لجان التقصي النشط والتحصين التابعة للوزارة بتكثيف حملاتها بكل محافظات الجمهورية سواء على مزارع الطيور أو أسواق بيعها، أو مسارات الطيور المهاجرة، كإجراء احترازي لرصد أي أمراض وبائية تصيب الطيور، مع إجراء فحص دوري شامل للطيور، وسحب عينات منها لتحليلها بمعهد بحوث صحة الحيوان للتأكد من سلامتها وخلوها من أي أمراض أو أوبئة، مشيرة إلى قيام المنظمة العالمية لصحة الحيوان WOAH، بإدراج مصر رسميا ضمن قائمة الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور.