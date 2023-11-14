دعت الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار المؤسسات الحكومية والخاصة إلى الاستفادة من الاختراعات والابتكارات الوطنية في مختلف المجالات، لاسيما أن عددا كبيرا من الاختراعات الكويتية سجلت حضورا كبيرا في مختلف المجالات ودخلت حيز التطبيق والاستخدام محليا ودوليا. وأكدت رئيسة مجلس إدارة الجمعية د.فاطمة الثلاب أن الاختراعات الكويتية تشكل إضافة قيمة للمجتمع ونتجت عنها خدمات جديدة ومبتكرة وأدوات علمية ذات ميزة تنافسية، لافتة إلى أن ما قدمه ويقدمه المخترعون يشكل فرصة لتعزيز خطة تنويع مصادر الدخل وتصنيع منتجات كويتية وتصديرها.