وجّه النائب جراح الفوزان سؤالا إلى وزير المالية فهد الجارالله، قال في مقدمته: بناء على الخبر المنشور في جريدة «السياسة» بتاريخ 15 نوفمبر، والذي نص على أن الهيئة العامة للاستثمار تتملك في شركة مستثمرة في إسرائيل، وأن الهيئة ضخت 150 مليون دولار في «زورلو» و88 مليونا في 2022 بدلا من أن تتخارج منها، فإنني أطالب بتزويدي وإفادتي بالآتي:



1 ـ مدى صحة هذا الخبر؟ 2 ـ ما نسبة الهيئة العامة للاستثمار في شركة زورلو؟ 3 ـ هل كان لدى الهيئة العامة للاستثمار علم بأن شركة زورلو تدير محطات في تل أبيب؟ز 4 ـ هل تم اتخاذ أي إجراءات حيال هذا الأمر قبل تاريخ نشر الخبر؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما الإجراء الذي تم اتخاذه؟ 5 ـ هل تم تشكيل لجنة تحقيق حيال هذا الموضوع والنظر فيه؟