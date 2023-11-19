ما صحة استبعاد 12 من متفوقي الدفعة من الكشف النهائي وإن صح فما الأسباب؟



وجه النائب فهد المسعود سؤالا إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة جاء كما يلي:



يعد الجهاز القضائي أحد أركان الدولة وملاذ الشعب الأمن لتحقيق العدالة للجميع، ولما للنيابة العامة من دور رئيس لتحقيق العدالة المنشودة في هذا الجهاز المهم.



وحيث إن النيابة العامة تعلن عن حاجتها إلى وكلاء نيابة وفقا لبرنامج معد وإعلان رغبة بناء على شروط محددة.



وجاء إعلان النتائج الأخير مثيرا تساؤلات عن آلية الاختيار النهائية والتي من خلالها أعلن نتائج القبول. لذا، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ عدد المتقدمين للاختبار التحريري لوظيفة وكيل نيابة «ج» وفقا لآخر إعلان توظيف.



2 ـ عدد المتقدمين للمقابلات الشخصية بعد اجتياز الاختبار التحريري.



3 ـ عدد المقبولين بعد الاختبار التحريري والمقابلات الشخصية.



4 ـ ما معايير اختيار المقبولين؟



5 ـ ما صحة خبر أن عدد المقبولين 126 وأصبح 105؟ إذا كان الخبر صحيحا فما أسباب شطب 21 اسما من الكشف النهائي؟



6 ـ ما صحة استبعاد 12 من متفوقي الدفعة من الكشف النهائي؟ وإن صح فما الأسباب؟