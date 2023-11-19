وجه النائب ماجد المطيري سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع جاء كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما أسباب عدم تشغيل خدمة النقل لطلاب المدارس مع العلم وجود باصات جاهزة للاستخدام؟



2 ـ صورة ضوئية من العقود الأخيرة للسائقين المتعاقد معهم، وذكر السبب في حال عدم التعاقد.



3 ـ ما سبب إيقاف جميع الأنشطة الخارجية في المدارس على الرغم من أهميتها العائدة على أبنائنا الطلاب؟



4 ـ ما السبب في عدم صرف وتأخر مكافأة الأعمال الممتازة لبعض المناطق التعليمية؟



5 ـ ما السبب في عدم صرف بدل الشاشة للمعلمين على الرغم من قصر المدة وقلة المبلغ؟



6 ـ ما سبب التخبط وكثر التنقلات العشوائية في المناطق التعليمية وعدم العدالة في التوزيع؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من تنقلات شهر أكتوبر في منطقة الأحمدي التعليمية وميزانية مدارس الأحمدي.



كما وجه سؤالا الى وزير العدل ووزيـر الدولــة لشؤون الإسكان فالح الرقبــة جاء كما يلي:



فيما يخص قطاع شبكات النقل وشبكات النقل لمشاريع الكيبلات بالجهد العالي، فقد نمى إلى علمي وقوع بعض الانفجارات في التوصيلات الخاصة ببعض الكيبلات المشار إليها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما مدى صحة وقوع انفجارات في التوصيلات الخاصة في كيبلات العقد رقم (2020/2019-1381/PAHW/C) خلال السنوات الماضية في أعمال الشركة المنفذة للمشروع؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بالإجراءات القانونية والإدارية التي اتخذت ضد الشركة المنفذة للمشروع.



2 ـ ما الأسباب الفنية التي أدت إلى تلك الانفجارات ـ إن صح وقوعها ـ وهل عولجت فنيا؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من جميع التقارير الفنية والتوجيهات والتوصيات الخاصة بتلك الواقعة.



3 ـ ما الإجراءات التي ستتخذها المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تجاه الشركة المنفذة للمشروع حيال العقد المشار إليه في حالة التأكد من عدم أهليتها وعدم مطابقتها للمواصفات المعمول بها في التعاقد المبرم معها؟



4 ـ ما الإجراءات والعقوبات الصادرة ضد الشركة على أي أعمال أضرت بالمشروع وأي تنفيذ للعقد غير مطابق للمواصفات المتفق عليها؟



5 ـ ما تاريخ طرح المناقصة 2022/2023-1237/M.S.R/M، وما الشركات التي استدعيت لهذه المناقصة؟



6 ـ ما نتيجة فض عطاءات هذه المناقصة؟



7 ـ ما مدى صحة دعوة الشركات نفسها صاحبة واقعة الانفجارات في الكيبلات لعقد PAHW/C/1381-2019-2020 للمناقصــــة رقــــــــم M.S.R/M/1237-2022-2023 على الرغم من العيوب الجسيمة والانفجارات التي حصلت في العقد السابق؟



8 ـ صورة ضوئية من التقرير الفني الخاص بتأهيل الشركات المشاركة في المناقصة رقم M.S.R/M/1237-2022/2023.



9 ـ ما أسباب ومبررات المؤسسة العامة للرعاية السكنية في إعطاء الموافقات لهذه الشركات والاستمرار بترسية العقود عليها قبل البت في واقعة الانفجارات التي لحقت بالتوصيلات موضوع العقد السابق رقم 2020-2019-1381/PAHW/C؟



10 ـ ما المعايير والشروط الفنية والمواصفات التي اعتمدتها المؤسسة والمطلوب اتباعها في مشاريع كيبلات الشبكات، وما الشروط الجزائية التي وضعتها المؤسسة على الشركات التي لم تتبع تلك الشروط والمواصفات وخاصة الأعمال التي بها عيوب ومخالفات جسيمة قد تتسبب في إلحاق ضرر بالمواطنين القاطنين في تلك المناطق؟