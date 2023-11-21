ماضي الهاجري



أعلن مقرر لجنة ذوي الإعاقة البرلمانية النائب هاني شمس، أنه وفقا للخارطة التشريعية، سيناقش مجلس الأمة قريبا التعديلات المقدمة على القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تعطي الكثير من الميزات للأشخاص من هذه الشريحة والمكلفين برعايتهم، معربا عن أمله في إقرارها قريبا.

وقال شمس إن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 14 مكررا إلى القانون بحضور مقدم الاقتراح النائب محمد الرقيب وممثلين عن الهيئة العامة لذوي الإعاقة وديوان الخدمة المدنية.

وأوضح أن اللجنة بحثت موضوع تعسف إحدى المدارس مع أولياء الأمور في تحصيل الرسوم عن فترة جائحة «كورونا»، مبينا أن مستشاري وزير الشؤون الاجتماعية وعدوا بنقل هذا الموضوع إلى الوزير ومعالجته خلال أسبوع.

وأكد أن هناك الكثير من ذوي الإعاقة لا يحصلون على حقوقهم في اللجان الطبية، ما يتطلب إعادة النظر في ملفاتهم، مبينا أن الكثير من الملاحظات طرحت على ممثلي هيئة ذوي الإعاقة على أمل أن تتخذ الإجراءات اللازمة خلال الفترة القادمة.

وشدد على أنه في حال لم تعالج هذه الملفات ستتخذ اللجنة إجراءاتها لرد الحقوق إلى أصحابها ورفع المظالم عمن سلبت حقوقهم خلال الفترة الماضية.